Фонд капремонта перенес работы по 7 фасадам на следующий год

В Петербурге из 253 фасадов, которые в рамках программы капремонта планировалось обновить в текущем году, завершение работ по семи перенесли на следующий год. Об этом 19 декабря на пресс-конференции рассказал глава фонда – регионального оператора капитального ремонта многоквартирных домов Денис Шабуров.

В основном на 2019 год перенесены работы по домам-объектам культурного наследия. С наступлением отрицательных температур здания окружили тепловыми контурами. Срыв сроков этих работ Шабуров объяснил необходимостью согласования документации с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников.

Среди наиболее известных адресов — доходный дом Бака на Кирочной улице, 24, где за ходом ремонтных работ пристально следят жильцы.

В целом работы в рамках краткосрочного плана выполнены на 98%. Из 2550 объектов исполнительная документация сдана по 2485 объектам. Количество отремонтированных домов меньше, так как в одном здании может проводиться сразу несколько видов работ.

Из несданных объектов львиная доля приходится на те, где ведутся аварийно-восстановительные работы. По словам руководителя фонда, камнем преткновения при выполнении таких работ является человеческий фактор. Для капитального обновления требуется временное переселение жильцов. Люди крайне неохотно переезжают в маневренный фонд, а иногда не хотят оттуда выезжать.

Напомним, что с января 2019 года минимальный размер взносов за капремонт для петербуржцев повысится на 1 рубль и составит от 4 до 5 рублей за квадратный метр в зависимости от типа дома. По предварительным расчетам, за счет этого оператор увеличит объем взносов на миллиард рублей. Всего, по данным фонда, с начала года от жителей поступило 4,12 млрд рублей.