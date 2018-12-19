Ушедшие в раскол 45 священников из Винницы вернулись в ряды Московского патриархата

45 священников Винницкой епархии, которые собирались было вслед за митрополитом Симеоном влиться в ряды «новой автокефальной церкви» Украины, решили остаться в лоне канонической церкви. Об этом они заявили 19 декабря в Крестовоздвиженском соборе областного центра, где духовенство встречалось с новым архиепископом, Варсонофием, назначенным вместо ушедшего в раскол архиерея.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Союз православных братств Украины. Сейчас епархия решает, как вернуть кафедральный Преображенский храм, который после «объединительного собора» оказался в руках митрополита Симеона и его сторонников. Верующие намерены действовать строго в правовом поле, тем более что аргументы у них есть.

«Несмотря на то что митрополит Симеон является другом президента Порошенко и Преображенский храм находится в аренде у его общины, в документах прописано, что сама эта община относится к Украинской православной церкви, а не к той, куда на днях перешел митрополит Симеон», – заявил собеседник агентства.

Напомним, митрополит Винницкий и Барский Симеон объявил о переходе в созданную Константинополем церковь. Туда, по его словам, перейдут и 75 из 250 священников епархии. Однако на встрече с новым архиереем больше половины из «ушедших», 45 человек, заверили в своей принадлежности к Московскому патриархату.