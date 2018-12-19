Автобусный маршрут на севере города перевёз население двух Петербургов

Самый популярный автобусный маршрут уходящего года в Петербурге определён досрочно – за оставшиеся до Нового года дни его вряд ли кто-то догонит.

Как сообщает 19 декабря пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс», это маршрут №93, соединяющий Приморский и Калининский районы Петербурга. Он становится победителем символического рейтинга третий год подряд. В этом году им воспользовались около 9,1 миллиона пассажиров – это почти в два раза больше, чем население Петербурга.

Протяженность линии составляет 24,5 километра, она пролегает от Лахтинского разлива до проспекта Культуры. По трассе курсирует 31 двухсекционный автобус особо большой вместимости.

Второй по популярности маршрут ходит, наоборот, на юге Петербурга – №74 «Улица Малая Балканская – площадь Пролетарской Диктатуры». Его автобусы перевезли 8,7 миллиона человек.