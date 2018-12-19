На Краснопутиловской полыхала квартира. На место съехались четыре пожарных расчёта

Квартира в пятиэтажке загорелась днём 19 декабря в Московском районе Петербурга. С открытым пламенем справились за полчаса, соседей от дыма не спасали.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, сигнал о пожаре с Краснопутиловской улицы, 80, поступил в дежурную службу в 14:09. На последнем этаже пятиэтажки загорелась квартира. К приезду спасателей огонь вырывался из окон, над домом поднимался столб дыма.

Пожар распространился на девять квадратных метров. На локализацию огнеборцам хватило меньше получаса. Пострадавших, как уточнили в ведомстве, нет, эвакуировать жильцов не потребовалось.

На месте работали четыре расчёта.