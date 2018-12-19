Видео ГИБДД показывает, как школьник на «Прадо» не смог уйти от полиции на «Калине»

Погоню за школьником на «Ленд Крузере» в Выборге зафиксировал видеорегистратор, установленный в полицейской машине.

На записи, предоставленной «Фонтанке» УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, видно, как «Прадо» маневрирует: гонит задним ходом, задевает машину ДПС, чуть не сбивает полицейского и неловко пытается оторваться от преследователей.

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Напомним основную сюжетную канву. В ночь с 18 на 19 декабря 15-летний нетрезвый парень с приятелем и двумя дамами 15 и 16 лет поехал кататься на маминой «Тойоте» по Выборгу, но был замечен. На предложение полицейских остановиться среагировал нажатием на газ. Ударил полицейскую «Ладу Калину», под конец снёс автобусную остановку, изменив её до неузнаваемости. Но выстрел в воздух, видимо, вразумил его.

Дорогой внедорожник разбит, госимуществу нанесён ущерб, на бумаге уже как минимум четыре статьи.