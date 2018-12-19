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Полковника МВД Тимченко признали невиновным в получении взятки. За мошенничество на 100 млн он получил пять лет

В Петербурге суд оправдал бывшего сотрудника ГУСБ МВД Юрия Тимченко по делу о взяточничестве. За 100 млн рублей от компании «Деловые линии» полковник приговорен к пяти годам колонии.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 19 декабря Смольнинский суд огласил приговор бывшему начальнику отдела «Запад» ГУСБ МВД Тимченко, которого Следственный комитет обвинял в получении взятки 4 млн рублей и покушении на мошенническое хищение 100 млн.

«Эпизод с получением взятки переквалифицирован на статью 159 УК «Мошенничество», – уточнили в пресс-службе. Тимченко отрицал взяточничество. Он настаивал, что брал деньги с представителей «Деловых линий» под заведомо невыполнимые услуги.

«Они могли заблуждаться относительно моих возможностей», – заявлял он суду в покаянном письме.

Судья Анжелика Морозова нашла подтверждение версии Тимченко. Его полномочий недоставало для вмешательства в работу следствия. Второй эпизод, с попыткой получить 100 млн рублей, в суде устоял.

«Тимченко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии общего режима со штрафом в 400 тысяч рублей», – говорится в сообщении пресс-службы судов.

Тимченко задержали в декабре 2016 года. Двухлетний арест зачтется в срок наказания.

Второй фигурант, бывший начальник юридической службы «Деловых линий» Сергей Зиновенко, признан виновным в посредничестве во взяточничестве, так как он, решил суд, имел умысел на подкуп Тимченко. Суд приговорил его к четырем годам условно с трехлетним испытательным сроком.

Прокуратура просила для бывшего сотрудника ГУСБ десять лет колонии строгого режима и девять лет – для Зиновенко. Защита подсудимых недвусмысленно намекала на элемент провокации со стороны ФСБ, так как складывалось ощущение, что Юрию Тимченко все хотели дать денег и не задавались вопросом, почему его услуги стоят так дорого.

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