Школьные иллюзии Смольного. Чиновники не желают признавать аварийной стройку в «губернаторском» районе

Недостроенная школа на Туристской улице вошла в годовой план чиновников по развитию социальной инфраструктуры Приморского района. Эксперты считают ее аварийной, но комитет по строительству не признает эти выводы: к Приморскому в последнее время приковано внимание Александра Беглова.

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Комитет строительства Петербурга планирует через год сдать общеобразовательную школу на 550 мест на углу улиц Туристской и Оптиков. Она – среди одиннадцати объектов, вошедших в так называемый «список Беглова»: врио губернатора уделил отдельное совещание самому большому району Петербурга. Тем временем в Смольном лежит экспертный отчет о школе на Туристской: «Текущее техническое состояние объекта незавершенного строительства оценивается как аварийное».

Четырехэтажная общеобразовательная школа в Приморском районе на 550 мест с двумя плавательными бассейнами планировалась к открытию в 2014 году. Контракт на 600 млн заключили с компанией «Строй-Терминал». Она выполнила работы на 336 млн и свернула деятельность. В апреле 2017-го договор с ней расторгли в одностороннем порядке.

Через три месяца на объект пришел новый подрядчик «Строй-Мастер», хорошо знакомый Смольному именно по «социалке». ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» заключило с ним в июле 2017-го контракт стоимостью 379 млн на завершение строительства.

Генподрядчик и Фонд перед тем, как приступать к работам, предпочли узнать состояние долгостроя. В ноябре 2017-го провести комплексное обследование здания поручили экспертной компании «ГлавЭнергоСтройКонтроль» (ГЛЭСК).

Конечную версию отчета специалисты изготовили в апреле 2018-го, приговорив школу. Заключение пестрело критическими замечаниями. Аварийным признано состояние перекрытий, железобетонных колонн, пилонов, плит, стальных конструкций, балок, плиты чаши большого бассейна.

«Несущая способность конструкций не обеспечена, – указано в отчете. – Техническое состояние самонесущих стен по периметру здания оценивается как ограниченно работоспособное. Поперечное армирование зон продавливания плит не соответствует проектным решениям и не выполняет своей функции… Текущее техническое состояние объекта незавершенного строительства оценивается как аварийное. Здание не удовлетворяет требованиям ФЗ № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». В настоящее время продолжение строительства по рабочей документации невозможно».

22-метровые сваи обследованию не подлежали, потому что исполнительная документация на них полностью отсутствовала. Эксперты предложили два решения – щадящее и кардинальное: «Для дальнейшего строительства и безопасной эксплуатации здания требуется разработка проектных решений по усилению конструкций… При невозможности усиления конструкций необходимо разработать проектные решения по демонтажу конструкций здания».

«Строй-Мастер» в мае 2018-го переслал отчет в Фонд капстроительства на согласование. Там оно и зависло.

Чиновники оказались в щекотливом положении. Визирование отчета ГЛЭСК наверняка повлекло бы дополнительные траты, а школа на Туристской за годы стройки и так подорожала, судя по Адресной инвестпрограмме на 2019 год, – с 600 млн до 726 млн.

«Строй-Мастер» не рискнул приступать к достройке, имея на руках тревожный отчет. В июле 2018 года Фонд капстроительства поступил радикально: так и не приняв официально отчет изыскателей, в одностороннем порядке расторг контракт со «Строй-Мастером» и не выплатил ему ни копейки, судя по информации на сайте госзакупок.

Генеральный директор компании «Строй-Мастер» Александр Румянцев сообщил «Фонтанке»: «Решение провести комплексное обследование школы было принято нами совместно с Фондом капстроительства в процессе приема-передачи строительной площадки в 2017 году. Полученный от ГЛЭСК отчет мы передали в Фонд, который должен был определить его полноту и правдивость. Наша компания была готова продолжить работы на объекте и предлагала провести определенные мероприятия с учетом выводов, указанных в отчете».

Незавизированное техзаключение оставило без денег и ГЛЭСК. Компания месяц назад выставила «Строй-Мастеру» претензию на 900 тысяч рублей и услышала, что без кивка чиновников перевести деньги не может. Отчет вроде есть, но его как бы и нет.

Гендиректор ГЛЭСК Сергей Салтыков в беседе с «Фонтанкой» подтвердил найденные «грубейшие строительные и проектные ошибки» и дополнил: «Школу, если по-правильному, ждет перепроектирование, перепрохождение экспертизы, демонтаж и новое строительство. На мой взгляд, этот объект – яркий пример безалаберности. Нынешней ситуации можно было бы избежать, будь на стройке постоянный контроль. Трендом времени является «технадзор за 70 тысяч в месяц». Многие компании осуществляют данную услугу даже дистанционно, без выезда на объект. Большинство серьезных ошибок являются скрытыми. Инспектор при выездной проверке мнение о качестве скрытых работ формирует лишь на основании актов, подписанных строительным контролем на площадке, и протоколов строительных лабораторий».

В Смольном пессимизм Салтыкова не разделяют и перепроектировать и перестраивать школу не хотят:

«Действительно, проведено обследование несущих и ограждающих конструкций здания. На основании заключения по результатам технического обследования строительных конструкций здание не признано аварийным, – заявили «Фонтанке» в комитете по строительству. – Завершение строительства планируется в четвертом квартале 2019 года».

В октябре врио губернатора Александр Беглов по поручению Владимира Путина проводил прием граждан в приемной президента на 3-й линии Васильевского острова, где он от жительницы Приморского района услышал о проблемах с недостатком школ. 24 ноября врио уже проводил выездное совещание в районе. В том числе обсуждались сроки ввода в эксплуатацию и качество строительства социальных объектов, говорится на сайте Смольного. Внимание к Приморскому району администрация города объясняет его наибольшей населенностью – 600 тысяч человек. Здесь самый высокий процент рождаемости, в школах учатся 53 тысячи детей.

«При этом расчетная мощность 58 школ не дотягивает до 43 тысяч, – признают в Смольном. – Количество детей в начальном классе может достигать 40 человек. Среди первоочередных задач развития системы школьного образования действующий глава города назвал сокращение количества учеников в младших классах до 22-24».

Официально Смольный заявляет план по завершению к концу 2019 года строительства одиннадцати школ. В этот список входит и недострой на Туристской.

Александр Ермаков,«Фонтанка.ру»