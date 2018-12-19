Прошёл, как каравелла: арктический ледокол «Газпрома» поднялся по Неве

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Новейший российский ледокол «Андрей Вилькицкий» 19 декабря совершил демонстрационный проход по Неве — от старого Морского вокзала до Английской набережной. В течение двух ближайших дней горожане и гости города смогут сделать снимки с ним на фоне Исаакиевского собора и Благовещенского моста.

Ледокол построен по тому же проекту, что и «Александр Санников», который «Фонтанка» провожала летом. Они оба являются на сегодняшний день самыми мощными (из сданных в эксплуатацию) в мире дизельными ледоколами. Новый корабль назван в честь русского полярного исследователя, начальника Главного гидрографического управления Андрея Ипполитовича Вилькицкого (1858 – 1913).

Корабли предназначены для ледокольных проводок танкеров, обеспечения помощи при проведении швартовных и погрузочных работ, спасательных операций, буксировки судов, пожаротушения, участия в операциях по ликвидации разливов нефти. Они могут работать в сплошном льду толщиной около 2 метров и с 30-сантиметровым снежным покровом со скоростью 2 узла, при движении как носом, так и кормой. После стоянки в Петербурге «Андрей Вилькицкий» отправится на трассу Северного морского пути.