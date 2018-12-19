Террористов отправят в тюрьмы. Депутаты опасаются дурного влияния на заключенных в колониях

Законопроект, подразумевающий максимальную изоляцию для осужденных по террористическим и экстремистским статьям, прошел третье чтение в Госдуме 19 декабря. Одобрение Совфеда и подпись президента отправят террористов в тюрьмы.

Принятый в третьем чтении пакет законопроектов вносит изменения в Уголовный и Уголовно-исполнительный кодексы РФ. На сегодняшний день осужденные по тяжким и особо тяжким статьям террористической и экстремистской направленности отбывают сроки в колониях разного режима, где они, как считает один из авторов инициативы, депутат от «Единой России» Василий Пискарев, могут «пропагандировать радикальную идеологию», создавать группировки и заниматься вербовкой. Народные избранники предложили отправлять террористов в тюрьмы, где заключенные «содержатся мелкими группами в камерах, их круг общения строго ограничен».

Кроме того, поправки наделяют Федеральную службу исполнения наказаний правом переводить пропагандирующих терроризм осужденных в другие исправительные учреждения, но того же вида.

Депутаты также предложили исключить из недавно принятого закона о зачете суток в изоляторе как полтора дня – в исправительном учреждении, ряд уголовных статей. Смягчение наказания не коснется осужденных по 208-й статье УК РФ «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем» и по 209-й УК РФ «Бандитизм».

В октябре этого года в Петербурге на 3,5 года был осужден иностранец из Азии, который в стенах колонии много говорил о запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», изъявлял желание к ней присоединиться и звал других.

В настоящее время в России действуют 8 тюрем. В них содержатся осужденные по особо тяжким статьям, за особо опасный рецидив и нарушители установленного порядка отбывания наказания, переведённые из исправительных колоний.