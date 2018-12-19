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Происшествия
19.12.2018 15:07
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Каршеринговый «Солярис» нашёл покой в будке охраны у «Газпром Арены». «Героиня» под арестом

Минувшая ночь оказалась богата на неординарные поступки молодёжи. В Выборге 15-летний школьник на «Ленд Крузере Прадо» удирал от стреляющей полиции, а в Петербурге девушка на каршеринговом автомобиле пошла на таран одного из самых дорогих спортивных объектов.

ДТП случилось в непосредственной близости от домашнего стадиона футбольного клуба «Зенит» на Крестовском острове, недавно получившего новое имя – «Газпром Арена». Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области, 19 декабря в 3:30 на Футбольной аллее, 8, «Хёндэ Солярис» совершил наезд на препятствие.

Личность водителя установлена. Им оказалась девушка 1999 года рождения, то есть, скорее всего, уже 19-летняя. Прав управления транспортным средством у неё не оказалось, зато состояние алкогольного опьянения зафиксировано.

Суд квалифицировал деяние автоледи по статье 12.8, часть 3, КоАП РФ (управление ТС в состоянии алкогольного опьянения и без прав) и принял решение заключить её под административный арест на 10 суток.

Фотографии с места аварии появились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». В комментариях отмечают, что якобы водитель сначала сбежал.

Каршеринговый «Солярис» нашёл покой в будке охраны у «Газпром Арены». «Героиня» под арестом

Петербургские автомобилисты в соцсетях отмечают растущее число ДТП с каршеринговыми автомобилями. Пишут об этом и в комментариях к сегодняшнему посту.

«Каждый день они ушатываются, каждый день. Я понять не могу, кто берёт эти машины на прокат? Люди без стажа? Или школьники? Ну как так-то? – возмущается Александр. – А какая выгода сдавать эти авто в аренду? Это же убыток». «Над ними специально издеваются? Кто круче, что-ли?» – пишет Ольга. «На чужих автомобилях все шумахеры», – добавляет Пётр.

На прошлой неделе горожан возмутили ночные гонки на каршеринговых автомобилях по Невскому проспекту – они попали на видео.

Объясняют это, в частности, тем, что водители арендованных машин чувствуют некоторую безнаказанность и менее аккуратны, чем за рулём собственной машины. Об использовании сервиса в преступных целях сообщают и сами владельцы каршеринговых компаний (например, год назад изданию РБК): злоумышленники создают фальшивые аккаунты для бесплатной езды, пытаются заправлять другие автомобили по топливной карте фирмы, предназначенной только для заправки арендованной машины, а также использовать каршеринг для последующего угона других автомобилей.

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