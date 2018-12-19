«Все сайты в России должны быть заблокированы». Навальный рассказал, что Роскомнадзор «прикрыл» «Умное голосование» за подключение к сервисам веб-аналитики

Сайт «Умного голосования» был заблокирован из-за привязки к «Яндекс.Метрике» и «Google.Аналитике». Об этом глава ФБК Алексей Навальный рассказал 19 декабря в своём блоге.

Вышеназванные сервисы занимаются сбором веб-аналитики: подсчитывают количество пользователей на сайте, определяют их пол, возраст, отслеживают поведение на странице и так далее. «Яндекс.Метрикой» и «Google.Аналитикой» пользуются практически все сайты в России, особенно интернет-СМИ.

«Счетчик считает людей, зашедших на сайт, и эти данные записывает на сервер. А сервер-то в Калифорнии! Всё, национальная безопасность под угрозой. Особенно смешно про «Яндекс.Метрику». Если нас надо заблокировать за использование счетчика «Яндекса», то что же надо сделать с «Яндексом»? <…> Короче, здорово. Теперь любой сайт можно заблокировать просто по щелчку пальцев», – возмущается оппозиционер.

Роскомнадзор начал блокировать сайт «Умного голосования» ещё до решения суда, 7 декабря. Причиной послужил якобы незаконный сбор персональных данных пользователей. 19 декабря блокировка стала официальной по решению Таганского суда Москвы.

Проект «Умное голосование» был запущен Навальным 28 ноября. Политик предлагал пользователю оставить свой домашний адрес, после чего команда оппозиционера обязалась выбрать для него лучшего кандидата, который составит сильную конкуренцию представителю от «Единой России» на региональных выборах.