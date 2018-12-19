Водителя съехавшего в подземный переход в Москве автобуса посадили на 4 года

4 года в колонии общего режима получил водитель Виктор Тихонов, год назад въехавший на автобусе в подземный переход в Москве. Такой приговор вынес 19 декабря Дорогомиловский суд столицы.

Как сообщает «Медуза», мужчину также лишили водительских прав на три года.

На процессе прокуратура просила для Тихонова пять лет колонии-поселения. Его юрист настаивал на оправдательном приговоре, так как авария якобы произошла из-за технической неисправности автобуса.

Напомним, 25 декабря 2017 года транспортное средство с Тихоновым за рулем выехало на тротуар возле станции метро «Славянский бульвар», после чего врезалось в подземный переход. Смертельные травмы получили 4 человека, 11 пострадали. Водитель утверждал, что не мог остановить автобус, но следствие пришло к выводу, что машина была исправна: мужчина вместо тормоза жал на газ. Ему предъявили часть 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц). Он не признал вину.