Британский корабль-разведчик зашел в Одессу

Разведывательный корабль ВМС Великобритании HMS Echo зашел 19 декабря в Одесский порт, передает местное издание «Думская».

Примерно в 10:35 по местному времени его пришвартовали к понтонному причалу яхт-клуба «Одесса». Это первый корабль НАТО, который гостит на Украине после инцидента в Керченском проливе 25 ноября.

«Эхо» пробудет в Одессе несколько дней, сообщает издание добавляя, что после этого у британского корабля запланированы манёвры с флагманом Военно-морских сил Украины фрегатом «Гетьман Сагайдачный». Это будут учения типа PASSEX (passing exercise – беглая тренировка), которые направлены на отработку оперативной совместимости кораблей для совместных действий в кризисных районах мирового океана.

Ранее британское министерство обороны заявляло, что корабль останется в Черном море «на длительный период», однако Конвенция о режиме проливов (Конвенция Монтре) ограничивает срок пребывания военных кораблей нечерноморских государств в акватории Черного моря 21 сутками. Возможно, по истечении этого срока HMS Echo сменит аналогичный корабль британского флота – HMS Enterprise.

Корабль HMS Echo предназначен для проведения разведывательных операций в поддержку подводных лодок или десантных кораблей. Может предоставлять информацию в режиме реального времени. Кроме того, он может служить платформой для управления задачами по разминированию. Принят на вооружение в марте 2003 года. Имеет длину 91 метр, ширину 17 и осадку 5,5 метров. Водоизмещение около 4000 тонн. Скорость 15 узлов. Экипаж 72 человека. Для долговременного нахождения в одной точке оснащен так называемыми азимутальными двигателями. Вооружение состоит из трех шестиствольных 7,62 мм пулеметов M134 Minigun, двух 20 мм зенитных скорострельных пушек «Эрликон» и четырех крупнокалиберных пулеметов.