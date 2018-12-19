18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-6°C
/ Завтра: -8
$ 67.11р
76.47р
15:16 19.12.2018
Расширенный поиск

Происшествия
19.12.2018 14:47
Печать

Британский корабль-разведчик зашел в Одессу

Разведывательный корабль ВМС Великобритании HMS Echo зашел 19 декабря в Одесский порт, передает местное издание «Думская».

Примерно в 10:35 по местному времени его пришвартовали к понтонному причалу яхт-клуба «Одесса». Это первый корабль НАТО, который гостит на Украине после инцидента в Керченском проливе 25 ноября.

«Эхо» пробудет в Одессе несколько дней, сообщает издание добавляя, что после этого у британского корабля запланированы манёвры с флагманом Военно-морских сил Украины фрегатом «Гетьман Сагайдачный». Это будут учения типа PASSEX (passing exercise – беглая тренировка), которые направлены на отработку оперативной совместимости кораблей для совместных действий в кризисных районах мирового океана.

Ранее британское министерство обороны заявляло, что корабль останется в Черном море «на длительный период», однако Конвенция о режиме проливов (Конвенция Монтре) ограничивает срок пребывания военных кораблей нечерноморских государств в акватории Черного моря 21 сутками. Возможно, по истечении этого срока HMS Echo сменит аналогичный корабль британского флота – HMS Enterprise.

Корабль HMS Echo предназначен для проведения разведывательных операций в поддержку подводных лодок или десантных кораблей. Может предоставлять информацию в режиме реального времени. Кроме того, он может служить платформой для управления задачами по разминированию. Принят на вооружение в марте 2003 года. Имеет длину 91 метр, ширину 17 и осадку 5,5 метров. Водоизмещение около 4000 тонн. Скорость 15 узлов. Экипаж 72 человека. Для долговременного нахождения в одной точке оснащен так называемыми азимутальными двигателями. Вооружение состоит из трех шестиствольных 7,62 мм пулеметов M134 Minigun, двух 20 мм зенитных скорострельных пушек «Эрликон» и четырех крупнокалиберных пулеметов.

Справка:

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы. В 10 пограничных с РФ областях Украины с 26 ноября сроком на 30 дней введено военное положение.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
АО «Строительный трест»
19.12.2018 14:29

ЖК NEWПИТЕР – лауреат премии «КАИССА-2018»

Жилой квартал NEWПИТЕР* признан лучшим проектом по комплексному освоению территории по итогам XXIV межрегиональной ежегодной премии в сфере недвижимости «КАИССА-2018».
Магазин Кей
19.12.2018 13:12

Безопасность телефона: КЕЙ рассказывает о возможных методах разблокировки

Сегодня вместе с КЕЙ мы поближе познакомимся с популярными средствами защиты смартфонов и постараемся определить самые эффективные из них
ГК «Эталон»
19.12.2018 13:04

Корпус 8.1 квартала «Галактика» аккредитован по программе военной ипотеки еще одним банком

Банк «Открытие» аккредитовал корпус 8.1 квартала «Галактика» от «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») по программе «Военная ипотека».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
19.12.2018 12:31

«Лучший урок письма» от «России»

Авиакомпания «Россия» примет участие в XVII Всероссийском конкурсе «Лучший урок письма».
«Лидер Групп»
18.12.2018 17:44

ГК «Лидер Групп» объявляет о скором увеличении цен

24 декабря, в связи с повышением строительной готовности, будут увеличены цены на квартиры в ЖК AEROCITY и в ЖК «Территория» первой и второй очередей.
ГК "КВС"
18.12.2018 17:39

В кругу друзей прибыло

У компании «КВС» появился новый партнер - детский клуб «Цветы жизни» в микрорайоне «Ясно.Янино»
18.12.2018 17:36

Увидеть и купить

Любой покупатель квартиры в новостройке мечтает ее увидеть. Компания «КВС» позаботилась о своих покупателях и организовала для них меблированный шоу-рум.
ГК «КВС»
18.12.2018 17:26

Удивительная фотосессия от «КВС»

Летом текущего года компания «КВС» начала строительство жилого квартала бизнес-класса «Наутилус». Малоэтажный комплекс будет выполнен в необычном стиле стимпанк, в основу которого легла атмосфера викторианства.
ГК «КВС»
18.12.2018 17:21

Специальное предложение от ГК «КВС»

В «квартале 3» ЖК «Ясно.Янино» открывается продажа квартир со встроенными кухнями от «Первой мебельной фабрики».
ПАО «Группа ЛСР»
18.12.2018 16:14

«Группа ЛСР» ввела в эксплуатацию жилые дома в «Калейдоскопе» и «Цветном городе»

«Группа ЛСР» завершила строительство сразу нескольких домов в жилых комплексах комфорт-класса «Калейдоскоп» и «Цветной город», возводимых в Калининском и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга.
Setl City
18.12.2018 12:53

Setl City начала строить ЖК «Статус у Парка Победы»

Setl City приступила к строительству нового ЖК высокого комфорт-класса «Статус у Парка Победы» на Кузнецовской улице. Одновременно эксклюзивный брокер «Петербургская Недвижимость» открыл продажи в проекте
ПАО «Группа ЛСР»
18.12.2018 12:43

«Группа ЛСР» открыла новый офис продаж в Санкт-Петербурге

17 декабря «Группа ЛСР», один из ведущих девелоперов и производителей строительных материалов в России, открыла в Санкт-Петербурге новый офис продаж жилой недвижимости. Он расположился в Калининской районе на пр. Науки, 17/2 и стал восьмой точкой продаж компании в городе.