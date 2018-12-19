Смольный напророчил ухудшение дорог, но опомнился. Осталось найти 80 млрд

В госпрограмме комитета по транспорту заложено сокращение доли качественных дорог. КРТИ обещает держаться на нынешнем рубеже в 64%, но если слушаться президента, надо где-то отыскать полтора стадиона денег.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Проект госпрограммы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» за авторством комтранса появился на сайте Смольного 18 декабря. Документ регулярно обновляют, вносят туда строительные и ремонтные объекты, расчеты по перевозкам, меняют суммы расходов. Целевые показатели меняют реже и уж точно не ломают устойчивого курса на улучшение в отрасли. Тем интереснее смотрится прогноз, заложенный в госпрограмму: если сейчас из региональных дорог нормативным требованиям соответствуют 63%, то со следующего года эта доля начнет поступательно снижаться, упадет на один процент в 2021-м, чуть поднимется к 2023-му, но все равно не выйдет даже на сегодняшний уровень, оставшись на 62,6%.

С заложенными в документ цифрами все не так просто, верить на слово не стоит. Например, в паспорте действующей программы с изменениями на 4 декабря указана раскладка по проценту дорог в ненормативном состоянии. В 2018 году это 31%; в следующем все якобы должно пойти на лад, доля дефекта снизится до 26%. А потом сразу скачок в светлое будущее до 15%. Кроме того, можно вспомнить, что снижение с 20,9% ненорматива до 15% Смольный обещал еще в 2013 году.

Ухудшение состояния дорог, может быть, и соответствует наблюдениям автовладельцев, но приступ откровенности у профильных ведомств — вещь нечастая. В том же документе, к примеру, указано, что доля жителей, удовлетворенных работой общественного транспорта, снизится с нынешних 84% до 81,3% в следующем году . Предположение, что комтранс уготовил пассажирам нечто страшное, не подтвердилось: просто раньше брали процент от числа ответивших на вопросы, а в следующем году будут отсчитывать от всех, к кому обратились с анкетой.

Водителей о качестве дорог благоразумно не опрашивают, здесь обходятся объективными величинами. Может показаться, что транспортные власти решили надавить на финансовые и прозрачно намекают на ближайшие перспективы при регулярном дефиците средств на текущий ремонт дорог. Но на самом деле разгадка еще проще: комтранс разоткровенничался за своих коллег из соседнего комитета, что называется, без спросу. Еще месяц назад глава дирекции транспортного строительства Вячеслав Урусов говорил о том, что в ненормативном состоянии в городе находятся 37% дорог, и в этом совпадал с комтрансом. Возможно, дело в подоспевших рекомендациях Росавтодора, который разъяснил, как укладывать асфальт при минусовой температуре, – сейчас, как сообщили в КРТИ, эта доля сократилась до 36%.

КРТИ с расчетами комтранса не согласен, но японских дорог не обещает и он. Все дело, как водится, в деньгах. На весенней корректировке бюджета комитет может выбить к тем 5 миллиардам, что ему уже выписали на ремонт в 2019 году, еще миллиард. По 6 млрд заложено и на 2020 и 2021 годы. Но этого, по словам чиновников, хватит только на то, чтобы выйти в ноль — то есть остаться на текущих 64%. Так что в одном комтранс прав — без роста расходов ремонт никогда не успеет за износом.

Выбора, впрочем, дорожникам не оставили.

Майский указ президента России ясно говорит, что в городских агломерациях (в том числе в Петербурге) к 2024 году доля нормативных дорог должна составлять 85%, то же самое диктует вытекающий из приказа нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Так что над целевыми показателями, что бы ни писал комтранс, Смольному ломать голову уже не надо, это на себя взял Кремль. Правда, там не спешат брать на себя расходы. Петербургу в 2018 году отказали в федеральном софинансировании даже по части строительства новых объектов. И уж подавно город, как и Москву, не включили в перечень регионов, получающих средства из центра на те самые «безопасные и качественные дороги» (для сравнения: Ленобласти прописали 3,3 млрд рублей до 2024 года).

Деньги брать где-то все равно придется, и «Фонтанка» узнала, сколько.

Улично-дорожная сеть Петербурга — это порядка 3460 км и 3782 объектов. Если сосредоточиться только на ремонте, то в 2019 году КРТИ нужно 16,86 млрд – в этом случае доля нормальных дорог вырастет до 67,5%; в 2020-м — 18,88 млрд (71%), в 2021-м — 19,36 млрд (74,5%). Таким образом, в ближайшие три года нужны 55,1 млрд рублей, в последующие — 42,13 млрд, и выполнение майского указа у нас в кармане. При этом на данный момент в Смольном, исходя из госпрограммы, ожидают финансирования за шесть лет в размере 66,21 млрд.

Но это только на норматив, стоят же и другие задачи. В частности, сокращение количества очагов аварийности с нынешних 183 до 91 в 2024 году. В рамках этой работы необходимо модернизировать светофорные объекты и другие технические средства организации дорожного движения, монтировать дополнительные остановки общественного транспорта. Всего — на 11,6 млрд рублей за шесть лет. Если отталкиваться от ожидаемого финансирования — не хватает 5,54 млрд.

Отдельная и самая затратная история — разгрузка дорог. На начало года в режиме перегрузки работало порядка 491 км в Петербурге. (Помимо Невского проспекта страдают улица Савушкина, проспект Обуховской Обороны, набережная Обводного канала, улица Бабушкина, Индустриальный проспект и другие). Задача стоит сократить к 2025 году этот показатель на 10%, то есть до 442 км. По заявлениям КРТИ, за 2018 год свободнее задышали 13,3 км, осталось разобраться с 35,7 км. Для этого надо строить новые дороги, реконструировать старые, внедрять интеллектуальные системы управления. Нужно 94,66 млрд рублей, ожидается лишь 53,78 млрд, не хватает 40,89 млрд.

Таким образом, выполнение указов и достижение целевых показателей обходится в 203,5 млрд рублей, дополнительно требуется 77,45 млрд рублей. Где искать — будет решать глава города.

«Конечно, надо будет снова заявляться на федеральные средства, – говорит собеседник в КРТИ. – Можно обеспечить частичное исполнение указов за меньшие деньги, но это никого не устраивает: тут либо исполнил, либо нет. Так что будем перераспределять собственные расходы – все, что не отвечает указам, откладываем, а деньги бросаем на ремонт и другие мероприятия». Что конкретно пойдет под нож, пока не известно .

«Это напоминает ситуацию с лечением зубов, – говорит Кирилл Иванов, руководитель ассоциации "Дормост". – Можно не ходить к стоматологу, экономить на пасте и не чистить зубы, но тогда в какой-то момент ты побежишь в клинику и отдашь последнее, чтобы не болело. Дороги у нас сильно востребованы, истираемость в среднем по Петербургу — 9 мм в год. А ГОСТ предусматривает ремонт при колее в 20 мм. Выходит, то, что по гарантии делается раз в 4 – 5 лет, мы должны, по идее, делать раз в 2 года. Отсюда повышенный износ, отсюда понимание, что в какой-то момент надо будет не 5 млрд на ремонт бросать, а 20, то есть забирать деньги со стройки. А это же не только вопрос денег – представляете, как город встанет?»

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»