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19.12.2018 14:29
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ЖК NEWПИТЕР – лауреат премии «КАИССА-2018»

ЖК NEWПИТЕР – лауреат премии «КАИССА-2018»

АО «Строительный трест»

Жилой квартал NEWПИТЕР* признан лучшим проектом по комплексному освоению территории по итогам XXIV межрегиональной ежегодной премии в сфере недвижимости «КАИССА-2018».

Торжественная церемония награждения прошла 18 декабря в ресторане «Палкинъ» в центре Санкт-Петербурга. Победители в различных номинациях были определены по результатам голосования экспертного жюри и презентаций участников, которые состоялась 12 декабря 2018 года.

Во время презентации, руководитель проектов комплексного освоения территории компании «Строительный трест» Анзор Берсиров отметил шесть основных составляющих, совокупность которых позволила назвать NEWПИТЕР* лучшим проектом КОТ премии «КАИССА-2018».

Первая – это транспортная доступность. Наличие автомобильных развязок, расширенный участок Красносельского шоссе, близость КАД, ЗСД, Пулковского и Московского шоссе. Вторая составляющая – качественно разработанный план развития окрестных участков. В частности – будущее строительство третьего в регионе крупного торгово-развлекательного комплекса «Мега-ИКЕА», наличие ледовой арены, близость школ и детских садов. Третья и четвертая – этажность от 6 до 12 этажей, низкая плотность застройки, а также безопасность – свободные от автомобилей и закрытые от посторонних дворы, отсутствие дефицита парковочных мест, видеонаблюдение.

«Важнейшая составляющая – параллельное возведение социальной инфраструктуры. Первый детский сад мы сдали, когда в проекте было сдано всего 30 тысяч кв. м. Сейчас ведем строительство школы на 550 детей, в 2019-м должны завершить работы», – прокомментировал Анзор Берсиров ситуацию со строительством социальных объектов в районе.

Наконец, шестая составляющая ЖК NEWПИТЕР* – пешеходный бульвар Белых ночей, который в этом году вошел в ТОП-30 лучших новых общественных пространств страны по версии архитектурного издания «Проект Россия».

Профессиональный конкурс в сфере недвижимости «КАИССА» учрежден в 1995 году Ассоциацией риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области с целью выявления лучших компаний в сфере недвижимости, а также СМИ, журналистов и деятелей рынка недвижимости, которые внесли серьезный вклад в его развитие.

*НьюПитер

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" – застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) – застройщик ООО "ИК"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

 

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АО «Строительный трест»
19.12.2018 14:29

ЖК NEWПИТЕР – лауреат премии «КАИССА-2018»

Жилой квартал NEWПИТЕР* признан лучшим проектом по комплексному освоению территории по итогам XXIV межрегиональной ежегодной премии в сфере недвижимости «КАИССА-2018».
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