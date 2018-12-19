В Иркутске полицейского арестовали после группового изнасилования. Оргию устроили в участковом пункте

Трое жителей Иркутска арестованы за принудительное свидание с женщиной в участковом пункте полиции. Одним из них оказался младший лейтенант, который, по версии следствия, не участвовал, а только смотрел.

Как сообщили в ГУ МВД по Иркутской области 19 декабря, женщина 44 лет обратилась с заявлением в полицию ещё 16 декабря. По её словам, той же ночью над ней надругались и избили. Нападение произошло в пункте полиции, преступников было несколько, а сама она, по собственному признанию, была нетрезва.

Оперативники собственной безопасности вычислили и задержали троих, в том числе сотрудника ОВД в звании младшего лейтенанта. Отмечается, что в ночь разгула он был не при исполнении.

«По предварительной информации, он не препятствовал совершению противоправных посягательств и не принял мер, направленных на пресечение преступления», – говорится в сообщении ведомства.

В областном Следственном комитете уголовное дело возбуждено по статье «Иные насильственные действия сексуального характера, совершённые группой лиц». Все подозреваемые отправлены под стражу.

Напомним, применением силы на свидании прославились уфимские полицейские. По версии следствия, они надругались над 23-летней коллегой, которая оказалась дочерью высокопоставленного чиновника. Её бывших начальников уже уволили.