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Бизнес
19.12.2018 14:26
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Роуминг внутри России окажется вне закона с июня 2019 года. Госдума отменила переплаты в окончательном чтении

Депутаты приняли в третьем чтении закон об отмене национального роуминга на территории России. Об этом 18 декабря сообщается на сайте Госдумы ФС РФ.

Закон устанавливает, что на территории РФ оператор устанавливает одинаковые условия оказания услуг каждому абоненту независимо от того, находится ли абонент в пределах субъекта РФ, где он получал номер. Уточняется, что оплате подлежит звонок абоненту, находящемуся за пределами территории РФ. Закон вступает в силу с 1 июня 2019 года.

Проект изменений был внесен еще в 2017 году несколькими парламентариями от «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым. Авторы отмечают, что национальный роуминг – пережиток и анахронизм. По словам лидера партии «СР», отказ от внутреннего роуминга – это мировая тенденция, многие страны, в том числе США, отменили его давно. А с 15 июня 2018 года роуминг для абонентов стран ЕС прекратил действовать на территории всего Евросоюза, отметил Миронов.

Федеральная антимонопольная служба считает роуминг внутри страны нарушением и регулярно штрафует операторов сотовой сети за ловкое списание средств со счетов абонентов. Например, по этой причине 18 декабря ФАС оштрафовала «большую тройку» на 2,2 миллиона рублей. Оплатить штраф компании обязаны в течение 60 дней.

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