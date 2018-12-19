Въезжающих в поселок Тельмана встречает Юрий Никулин. Муниципалы нарисовали граффити на трансформаторной будке

Художники украсили трансформаторную будку на въезде в областной поселок Тельмана граффити с изображением Юрия Никулина. Рисунок появился не без усилий местной администрации.

Изображение напротив мемориала памяти воинов 55 армии Ленинградского фронта художники закончили днем 19 декабря. Старую трансформаторную будку украсил портрет актера в военной форме и цитата авторства Никулина: «И у нас, ребята, будут наши победы. Главное, чтобы они были не с оружием в руках».

Как рассказала «Фонтанке» заместитель главы местной администрации Оксана Крюкова, портрет служит не только эстетической цели (а будка стоит на въезде в поселок), но и просветительской. В годы Великой Отечественной войны Никулин служил в 71 и 72 отдельных дивизионах, которые стояли под Колпино и Красным Бором.

«Он воевал на наших землях, хотели просветить молодежь и почтить память», – добавила Крюкова.

Она отметила, что это первое подобное граффити в поселке, на другой стороне будки появится герб муниципального образования.

К работам были привлечены профессиональные художники. В какую сумму обошлось изображение бюджету поселка, в администрации сказать затруднились.