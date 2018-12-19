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Город
19.12.2018 14:18
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Въезжающих в поселок Тельмана встречает Юрий Никулин. Муниципалы нарисовали граффити на трансформаторной будке

Художники украсили трансформаторную будку на въезде в областной поселок Тельмана граффити с изображением Юрия Никулина. Рисунок появился не без усилий местной администрации. 

Изображение напротив мемориала памяти воинов 55 армии Ленинградского фронта художники закончили днем 19 декабря. Старую трансформаторную будку украсил портрет актера в военной форме и цитата авторства Никулина: «И у нас, ребята, будут наши победы. Главное, чтобы они были не с оружием в руках». 

Как рассказала «Фонтанке» заместитель главы местной администрации Оксана Крюкова, портрет служит не только эстетической цели (а будка стоит на въезде в поселок), но и просветительской. В годы Великой Отечественной войны Никулин служил в 71 и 72 отдельных дивизионах, которые стояли под Колпино и Красным Бором. 

«Он воевал на наших землях, хотели просветить молодежь и почтить память», – добавила Крюкова. 

Она отметила, что это первое подобное граффити в поселке, на другой стороне будки появится герб муниципального образования. 

К работам были привлечены профессиональные художники. В какую сумму  обошлось изображение бюджету поселка, в администрации сказать затруднились.

 

Справка:

В Северной столице граффити также регулярно появляются на стенах трансформаторных будок, однако муниципалам и владельцам зданий с такой же регулярностью приходится с ними бороться. Портал «Наш Петербург», на котором горожане жалуются на неугодные изображения, вывел Северную столицу в лидеры по участию граждан в публичной политике через интернет-порталы. Жалобы уничтожили портреты героя фильма “Брат-2” Данилы Багрова, тренера российской сборной по футболу Станислава Черчесова и многие другие, последним с фасада исчез лидер ДДТ Юрий Шевчук.  Кроме писем на портале, судьбу граффити решает и региональное законодательство — рисунки не вписываются в правила содержания петербургских фасадов. 

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