Российский хакер продолжил голодовку после решения Греции выдать его Франции

Адвокатам российского специалиста по информационным технологиям Александра Винника, подозреваемого в отмывании 4 млрд долларов, не удалось обжаловать решение греческого суда первой инстанции о выдаче гражданина России во Францию.

Верховный суд Греции Ареопаг отклонил апелляцию на решение о выдаче Винника во Францию. Об этом 19 декабря сообщает РИА Новости.

Рассмотрение апелляции переносилось до этого несколько раз. Протестуя против «беззакония», как процесс над ним описал сам россиянин, он начал голодовку 26 ноября и пообещал продолжить ее после решения о выдаче Франции, которая стала уже третьей страной, добивающейся экстрадиции Винника.

Винника задержали в Греции 25 июля 2017 года по запросу США. Греки никак не могут решить, кому выдать хакера — России, США или теперь Франции. В Америке Винника обвиняют в отмывании до 4 млрд долларов через биржу для торговли биткоинами BTC-e. Винник обвинения отрицает. В СМИ его называли одним из совладельцев биржи, руководство BTC-e опровергало эту информацию.

В России хакера заочно арестовали по делу о мошенничестве 11 августа 2017-го. Видимо, Винник пытается всеми силами добиться выдачи именно в Россию. Ранее Верховный суд Греции постановил, что передавать злоумышленника надо американцам.