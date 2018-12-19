Бывшего финского игрока «Локомотива» и «Сибири» Йори Лехтеря на родине подозревают в причастности к торговле наркотиками

Финскому хоккеисту, нападающему клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Йори Лехтеря будет предъявлено обвинение в совершении наркопреступления. По версии следствия, Лехтеря причастен к крупномасштабной торговле наркотиками в финском регионе Тампере, сообщает Yle.

Разбирательство второй части дела по торговле наркотическими веществами в особо крупном размере начнется в уездном суде Пирканмаа 31 декабря.

Обвинения в отношении хоккеиста будут рассматриваться в конце января. Сам Лехтеря отрицает свою вину.

Лехтеря играет в НХЛ с 2014 года. До этого он играл, в частности, в КХЛ за «Локомотив» и «Сибирь».