Работающие в горячих точках журналисты получат дополнительные гарантии на законодательном уровне

После гибели на Украине российских журналистов депутаты обязали редакции СМИ обеспечить гарантии сотрудникам, которые направляются работать в условиях конфликтов или войны. Государственная дума ФС РФ во втором чтении приняла законопроект о защите журналистов в горячих точках. Об этом 19 декабря сообщается на сайте высшего законодательного органа России.

Согласно нововведениям, редакции теперь необходимо получить письменное согласие сотрудника на выполнение работ "на территории РФ, на которой введено военное положение, в районах боевых действий, вооруженных конфликтов и на территории (объекте) проведения контртеррористической операции, определенных согласно законодательству РФ, в иностранном государстве, определенном правительством РФ, которое находится в условиях чрезвычайного положения или в состоянии вооруженного конфликта".

Помимо этого, СМИ необходимо самим финансировать обучение своих сотрудников, а также обеспечить их средствами защиты со знаком "Пресса". На редакцию также ложится задача содействия при получении документов для осуществлении деятельности в других странах.

СМИ обязали выплачивать компенсацию при причинении вреда здоровью или гибели журналиста. В случае смерти такая компенсация составит не менее 2 миллионов рублей, а при причинении вреда здоровью, что привело к утрате профессиональной трудоспособности более чем на 90%, выплата составит не менее 1 млн рублей. Кроме того, оплата экстренной помощи также ложится на редакцию.

Напомним, что законопроект был внесен в Государственную думу после гибели в 2014 году работавших на Украине сотрудников ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, оператора Первого канала Анатолия Кляна и фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина.