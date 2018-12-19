Прядкин отказался баллотироваться на пост президента РФС

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Сергей Прядкин отказался баллотироваться на этот пост на постоянной основе. Как сообщает RNS в среду, 19 декабря, об этом он заявил по окончании Исполкома РФС в Москве.

Генеральный директор РФС Александр Алаев, который формально считался руководителем организации во время приостановки деятельности Виталия Мутко на посту президента, заявил, что не принял соответствующего решения.

Напомним, на Исполкоме было решено снять Виталия Мутко с поста президента РФС. И.о. был назначен Сергей Прядкин. Выборы президента пройдут 22 февраля 2019 года. "Фонтанка" писала о том, что одним из претендентов на этот пост может стать председатель правления "Газпром нефти" и председатель совета директоров ФК "Зенит" Александр Дюков.