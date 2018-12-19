Происшествия
Пьяный школьник на «Прадо» под полицейскую светомузыку катал по Выборгу барышень
Что стало с «Ленд Крузером Прадо» после ночного катания по Выборгу, и зачем водителю понадобилось это «приключение»? Стали известны некоторые детали рассказанной «Фонтанкой» истории о погоне со стрельбой за нетрезвым школьником.
Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на отдел ГИБДД по Выборгскому району Ленинградской области, вместе с 15-летним парнем в «Ленд Крузере» катались его друзья: 16-летний парень и две девушки 15 и 16 лет. Алкотестер уловил в выдыхаемом водителем воздухе алкоголь в пропорции 0,611 мг/л. «Машина мамы. Мама устала от такого поведения сына», – отмечается в сообщении.
Информация, выложенная в группе со ссылкой на отдел, незначительно отличается от той, что распространил главк.
18 декабря около 23:30 в дежурную службу поступила информация от гражданина о том, что с улицы Героев выехал Toyota Land Cruiser Prado под управлением, предположительно, нетрезвого мужчины. На место оперативно отправился экипаж ДПС. В 23:40 инспекторы заметили Land Cruiser и привлекли внимание его водителя проблесковыми маячками и обращением через сигнальное громкоговорящее устройство. В ответ на требование остановиться водитель надавил на газ и поехал задним ходом. Хватило на 150 метров, остановило заграждение. Тогда, разогнавшись, водитель протаранил служебную «Ладу Калину» и попытался скрыться. Полицейские применили свои навыки вождения и – на «Ладе» – смогли удержать «Прадо» в поле зрения.
Понимая, что «Тойота» создаёт реальную угрозу для пешеходов и водителей, решили использовать табельное оружие. Был сделан предупредительный выстрел в воздух. После этого «Ленд Крузер» снёс остановку общественного транспорта, и в итоге на улице Гагарина его заблокировали.
Действия молодого человека, управлявшего «Тойотой», подпадают под целый набор статей:
- часть 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления ТС);
- часть 1 статьи 12.15 КоАП (нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда, движение по обочинам);
- часть 4 статьи 12.15 КоАП (выезд на встречную полосу);
- статья 12.33 КоАП (повреждение дорожных сооружений).