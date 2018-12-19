Пьяный школьник на «Прадо» под полицейскую светомузыку катал по Выборгу барышень

Что стало с «Ленд Крузером Прадо» после ночного катания по Выборгу, и зачем водителю понадобилось это «приключение»? Стали известны некоторые детали рассказанной «Фонтанкой» истории о погоне со стрельбой за нетрезвым школьником.

Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на отдел ГИБДД по Выборгскому району Ленинградской области, вместе с 15-летним парнем в «Ленд Крузере» катались его друзья: 16-летний парень и две девушки 15 и 16 лет. Алкотестер уловил в выдыхаемом водителем воздухе алкоголь в пропорции 0,611 мг/л. «Машина мамы. Мама устала от такого поведения сына», – отмечается в сообщении.

Информация, выложенная в группе со ссылкой на отдел, незначительно отличается от той, что распространил главк.

18 декабря около 23:30 в дежурную службу поступила информация от гражданина о том, что с улицы Героев выехал Toyota Land Cruiser Prado под управлением, предположительно, нетрезвого мужчины. На место оперативно отправился экипаж ДПС. В 23:40 инспекторы заметили Land Cruiser и привлекли внимание его водителя проблесковыми маячками и обращением через сигнальное громкоговорящее устройство. В ответ на требование остановиться водитель надавил на газ и поехал задним ходом. Хватило на 150 метров, остановило заграждение. Тогда, разогнавшись, водитель протаранил служебную «Ладу Калину» и попытался скрыться. Полицейские применили свои навыки вождения и – на «Ладе» – смогли удержать «Прадо» в поле зрения.

Понимая, что «Тойота» создаёт реальную угрозу для пешеходов и водителей, решили использовать табельное оружие. Был сделан предупредительный выстрел в воздух. После этого «Ленд Крузер» снёс остановку общественного транспорта, и в итоге на улице Гагарина его заблокировали.

Действия молодого человека, управлявшего «Тойотой», подпадают под целый набор статей: