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19.12.2018 13:48
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«Мне сверху видно всё, ты так и знай!» Рогозин заявил, что Роскосмос начнёт зарабатывать на снимках со спутников

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объявил о старте монетизации спутниковых данных.

«Роскосмос приступает к коммерческой реализации геоинформационных сервисов орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли», – написал он в Twitter 19 декабря. 

К сообщению прикреплена ссылка на видео госкорпорации. Ролик называется «Мне сверху видно всё, ты так и знай!» В нём рассказывается, как российская орбитальная группировка дистанционного зондирования Земли к 2025 году увеличится трехкратно и будет доведена до 25 космических аппаратов: трех «Ресурс-П», пяти «Канопус-В», трех «Электро-Л», трех «Метеор-М», двух «Кондор-ФКА», двух «Обзор-Р», трех «Арктика-М» и четырех «Ресурс-ПМ». Под песню авиаторов Роскосмос демонстрирует развитие орбитальной группировки, наземного комплекса управления, сервисы.

Из открытых данных следует, что на сегодняшний день российская орбитальная группировка дистанционного зондирования Земли состоит из трех спутников «Ресурс-П», трех «Канопус-В» и одного «Канопус-В ИК», двух метеоспутников «Электро-Л» и одного «Метеор-М» номер 2.

Осенью Рогозин в эфире Первого канала заявил, что орбитальная группировка Роскосмоса может позволить пересчитать все деревья в России.

Справка:

Недавно Генпрокуратура заявила о 16 уголовных делах из-за «системных» нарушений в госкорпорации, а также о проверках по 44 материалам. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин настаивает на миллиардных хищениях и нарушениях на сотни миллиардов рублей, выявленных аудиторами в деятельности Роскосмоса. По его словам, более 40% нарушений, обнаруженных Счетной палатой в прошлом году, относятся к деятельности госкорпорации. Кроме того, в октябре аварией закончился запуск пилотируемого корабля «Союз-ФГ». При этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин признал, что современное оборудование составляет не более 13% производственных фондов.

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