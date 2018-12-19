«Потенциально опасно для здоровья человека». Госдума запретила порошковый алкоголь

Государственная дума ФС РФ 19 декабря в третьем и окончательном чтении приняла закон, который запрещает производство и оборот порошкового алкоголя на территории страны. Раньше он применялся как основа для слабоалкогольных коктейлей.

Под запрет попадает порошкообразная спиртосодержащая продукция, которая предназначена для производства напитков, содержащих в составе этиловый спирт более 0,5% от объема.

«Одним из основных рисков, связанных с появлением порошкообразной спиртосодержащей продукции в продаже населению, является отсутствие однозначности использования ее в качестве основы для производства слабоалкогольных коктейлей. <...> Порошкообразная спиртосодержащая продукция является потенциально опасной для здоровья человека», – говорится в пояснительной записке.

Напомним, что закон был инициирован депутатами в 2015 году. В 2016 году Роспотребнадзор предложил запретить продажи порошкового алкоголя. В ноябре прошлого года законопроект был принят в первом чтении.