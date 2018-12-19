18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-6°C
/ Завтра: -8
$ 67.11р
76.47р
15:17 19.12.2018
Расширенный поиск

Бизнес
19.12.2018 13:44
Печать

«Потенциально опасно для здоровья человека». Госдума запретила порошковый алкоголь

Государственная дума ФС РФ 19 декабря в третьем и окончательном чтении приняла закон, который запрещает производство и оборот порошкового алкоголя на территории страны. Раньше он применялся как основа для слабоалкогольных коктейлей.

Под запрет попадает порошкообразная спиртосодержащая продукция, которая предназначена для производства напитков, содержащих в составе этиловый спирт более 0,5% от объема.

«Одним из основных рисков, связанных с появлением порошкообразной спиртосодержащей продукции в продаже населению, является отсутствие однозначности использования ее в качестве основы для производства слабоалкогольных коктейлей. <...> Порошкообразная спиртосодержащая продукция является потенциально опасной для здоровья человека», – говорится в пояснительной записке.

Напомним, что закон был инициирован  депутатами в 2015 году. В 2016 году Роспотребнадзор предложил  запретить продажи порошкового алкоголя. В ноябре прошлого года законопроект был принят в первом чтении.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
АО «Строительный трест»
19.12.2018 14:29

ЖК NEWПИТЕР – лауреат премии «КАИССА-2018»

Жилой квартал NEWПИТЕР* признан лучшим проектом по комплексному освоению территории по итогам XXIV межрегиональной ежегодной премии в сфере недвижимости «КАИССА-2018».
Магазин Кей
19.12.2018 13:12

Безопасность телефона: КЕЙ рассказывает о возможных методах разблокировки

Сегодня вместе с КЕЙ мы поближе познакомимся с популярными средствами защиты смартфонов и постараемся определить самые эффективные из них
ГК «Эталон»
19.12.2018 13:04

Корпус 8.1 квартала «Галактика» аккредитован по программе военной ипотеки еще одним банком

Банк «Открытие» аккредитовал корпус 8.1 квартала «Галактика» от «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») по программе «Военная ипотека».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
19.12.2018 12:31

«Лучший урок письма» от «России»

Авиакомпания «Россия» примет участие в XVII Всероссийском конкурсе «Лучший урок письма».
«Лидер Групп»
18.12.2018 17:44

ГК «Лидер Групп» объявляет о скором увеличении цен

24 декабря, в связи с повышением строительной готовности, будут увеличены цены на квартиры в ЖК AEROCITY и в ЖК «Территория» первой и второй очередей.
ГК "КВС"
18.12.2018 17:39

В кругу друзей прибыло

У компании «КВС» появился новый партнер - детский клуб «Цветы жизни» в микрорайоне «Ясно.Янино»
18.12.2018 17:36

Увидеть и купить

Любой покупатель квартиры в новостройке мечтает ее увидеть. Компания «КВС» позаботилась о своих покупателях и организовала для них меблированный шоу-рум.
ГК «КВС»
18.12.2018 17:26

Удивительная фотосессия от «КВС»

Летом текущего года компания «КВС» начала строительство жилого квартала бизнес-класса «Наутилус». Малоэтажный комплекс будет выполнен в необычном стиле стимпанк, в основу которого легла атмосфера викторианства.
ГК «КВС»
18.12.2018 17:21

Специальное предложение от ГК «КВС»

В «квартале 3» ЖК «Ясно.Янино» открывается продажа квартир со встроенными кухнями от «Первой мебельной фабрики».
ПАО «Группа ЛСР»
18.12.2018 16:14

«Группа ЛСР» ввела в эксплуатацию жилые дома в «Калейдоскопе» и «Цветном городе»

«Группа ЛСР» завершила строительство сразу нескольких домов в жилых комплексах комфорт-класса «Калейдоскоп» и «Цветной город», возводимых в Калининском и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга.
Setl City
18.12.2018 12:53

Setl City начала строить ЖК «Статус у Парка Победы»

Setl City приступила к строительству нового ЖК высокого комфорт-класса «Статус у Парка Победы» на Кузнецовской улице. Одновременно эксклюзивный брокер «Петербургская Недвижимость» открыл продажи в проекте
ПАО «Группа ЛСР»
18.12.2018 12:43

«Группа ЛСР» открыла новый офис продаж в Санкт-Петербурге

17 декабря «Группа ЛСР», один из ведущих девелоперов и производителей строительных материалов в России, открыла в Санкт-Петербурге новый офис продаж жилой недвижимости. Он расположился в Калининской районе на пр. Науки, 17/2 и стал восьмой точкой продаж компании в городе.