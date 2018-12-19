Смольный ищет мыльный след в Тярлевском ручье. «Стиркой» от воды тянет неделю

Устойчивый запах порошка и нетипичные разводы, которые плывут из Тярлевского ручья в реку Славянку, обеспокоили жителей Пушкинского района Петербурга. Проверять вспенившуюся воду 19 декабря выехали экологические службы.

Как сообщили в группе «Гражданин Пушкин» «ВКонтакте», сигнализировать о бедственном положении Тярлевского ручья жители начали ещё на прошлой неделе. К выложенным в соцсетях фотографиям пены добавляли жалобы на запах стирального порошка в районе улицы Архитектора Данини. Такой же «постиранной» 15 декабря заметили и Славянку, в которую впадает ручей. При этом, в отличие от ручья, вода в реке посинела.

Активисты собрали жалобы и обратились в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор и комитет по природопользованию. В комитете по природопользованию Смольного «Фонтанке» уточнили: сегодня специалисты подведомственного «Пиларна» обследуют акваторию ручья, из которого грязь может распространяться в Славянку. Саму реку уже проверили, но ни смрада, ни метаморфоз с цветом инспекторы Росприроднадзора не застали.