В онкоцентре на Каширском шоссе найдены четыре 10-летних мумии и чья-то нога. К «сюрпризу» привела инвентаризация

В столичном онкоцентре найдены тела четырёх человек и одна нога. Они были преданы забвению в морозильной камере более чем на 10 лет.

Как сообщает 18 декабря Следственный комитет по Москве, сотрудники больницы на Каширском шоссе в ходе инвентаризации обнаружили в холодильнике три ящика с четырьмя трупами и одной ногой. Мумии пролежали в обледеневшей камере более 10 лет. Сейчас следователи опрашивают персонал учреждения и пытаются понять, каким образом умершие люди могли «заваляться» в морге.

«Медуза» пишет, что больница, о которой идёт речь в релизе СК, это Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина. Тела, которые обнаружили медики, мумифицированы – их пол и возраст нельзя установить без экспертизы. Также сообщается, что в больнице на данный момент опровергают информацию о найденных в их холодильнике трупах-мумиях.