Дерзкое нападение на дамские пальчики. Петербуржец попал под уголовное дело за тактильное общение со следователем

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в нападении на следователя. Под таким заголовком Главное следственное управление СК по Северной столице заявило об уголовном деле против 37-летнего горожанина.

Как сообщает ГСУ СК а 19 декабря, нападение произошло на следственных действиях в маршрутном автобусе «ПАЗ» в Пушкинском районе.

«Днем 18 декабря 2018 года подозреваемый в ответ на правомерные требования следователя районного отдела ГСУ СК по Санкт-Петербургу прекратить препятствовать осмотру места происшествия ударил следователя по руке», – говорится в сообщении.

По данным «Фонтанки», потерпевшей является следователь-женщина. Запретная тактильность нанесла травму ее пальцам в виде оцарапывания.

Дело возбуждено по статье 318 УК «Применение насилия в отношении представителя власти». Следственный комитет настроен решительно, злоумышленника планируется не отпускать на подписку о невыезде, а изолировать его от общества через арест.