Роскосмос разработает новую сверхтяжелую ракету

Президиум Научно-технического совета (НТС) госкорпорации «Роскосмос» утвердил проект концепции федеральной целевой программы создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса (КРК СТК) на базе ракет «Союз-5» и «Ангара-5В», сообщает госкорпорация 19 декабря.

Как отмечает Роскосмос, в условиях жестких бюджетных ограничений все составные части ракеты СТК должны иметь перспективу самостоятельной летной практики и серийного выпуска.

«В качестве первой ступени предложено использовать технические решения, принимаемые в рамках создания ракеты среднего класса "Союз-5", а третья ступень будет создаваться в рамках проекта тяжелой ракеты повышенной грузоподъемности "Ангара-5В", работа над которой ведется Центром имени М. В. Хруничева», – говорится в сообщении. Указано, что это пожелание высказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Госкорпорация подчеркивает, что проект создания ракеты сверхтяжёлого класса должен объединить усилия ведущих ракетных конструкторских бюро Роскосмоса и привести к технической модернизации всей отрасли.

Окончательные варианты технического облика КРК СТК, технико-экономическое обоснование проекта и федеральной целевой программы будут доложены руководству страны в начале 2019 года.