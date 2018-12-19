Безопасность телефона: КЕЙ рассказывает о возможных методах разблокировки

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Сегодня вместе с КЕЙ мы поближе познакомимся с популярными средствами защиты смартфонов и постараемся определить самые эффективные из них.

ПИН-код

На первый взгляд такое средство безопасности телефона может показаться не совсем эффективным, однако для подбора 4-значного числа необходимо перебрать 10 000 комбинаций. Вряд ли кто-то сможет сделать это вручную, да и во многих смартфонах есть функция блокировки после нескольких неправильно введенных паролей.

Пароль

Пароль – это усовершенствованная версия ПИН-кода, позволяющая использовать не только цифры, но и буквы, а также их комбинации. Как правило, длина пароля ограничивается 8-12 символами. При таких условиях даже 8-значный пароль из русских, английский букв и цифр дает 72057594037927936 комбинаций. Перебрать все из них будет затруднительно даже для компьютеров.

Графический ключ

Разблокировка с помощью графического ключа подразумевает последовательное соединение точек. Если вы будете использовать в графическом ключе всего 6 хопов, то количество возможных вариантов составляет 73 000 переборов. При этом большинство смартфонов блокируется уже после 20 неверных попыток, и вероятность успешного взлома составляет 0,01%.

Сканер отпечатка пальца

В настоящее время сканеры отпечатков пальцев стали настолько умными, что они учитывают не только рисунок на коже, но и кровяное давление, температуру и т.д. Ученые подсчитали, что вероятность встретить одинаковые отпечатки пальцев составляет примерно 1 к 64 миллиардам. Учтите, что за весь период существования Земли родилось около 110 миллиардов человек.

Сканер сетчатки глаза

Наверняка, все вы видели шпионские фильмы, где герои для получения доступа в должны отсканировать сетчатку глаза. Несмотря на технологичность данного средства, особой популярности оно не нашло, это обусловлено низкой скоростью срабатывания.

Сканер лица

В современных смартфонах технология сканирования лица доведена практически до совершенства – ее невозможно обмануть с помощью фотографии, она способна узнавать владельца в очках или шапке, и практически при любом уровне освещенности. Сканер учитывает даже цвет радужки и морщинки.

Правда, в некоторых недорогих смартфонах используются примитивные сканеры, которые работают не с 3D-моделями, а 2D. Их легко можно обмануть качественной фотографией.