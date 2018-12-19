18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-6°C
/ Завтра: -8
$ 67.11р
76.47р
15:17 19.12.2018
Расширенный поиск

Технологии
Публикуется на правах рекламы
19.12.2018 13:12
Печать

Безопасность телефона: КЕЙ рассказывает о возможных методах разблокировки

Безопасность телефона: КЕЙ рассказывает о возможных методах разблокировки

Магазин Кей

Сегодня вместе с КЕЙ мы поближе познакомимся с популярными средствами защиты смартфонов и постараемся определить самые эффективные из них. 

ПИН-код

На первый взгляд такое средство безопасности телефона может показаться не совсем эффективным, однако для подбора 4-значного числа необходимо перебрать 10 000 комбинаций. Вряд ли кто-то сможет сделать это вручную, да и во многих смартфонах есть функция блокировки после нескольких неправильно введенных паролей. 

Пароль

Пароль – это усовершенствованная версия ПИН-кода, позволяющая использовать не только цифры, но и буквы, а также их комбинации. Как правило, длина пароля ограничивается 8-12 символами. При таких условиях даже 8-значный пароль из русских, английский букв и цифр дает 72057594037927936 комбинаций. Перебрать все из них будет затруднительно даже для компьютеров.

Графический ключ

Разблокировка с помощью графического ключа подразумевает последовательное соединение точек. Если вы будете использовать в графическом ключе всего 6 хопов, то количество возможных вариантов составляет 73 000 переборов. При этом большинство смартфонов блокируется уже после 20 неверных попыток, и вероятность успешного взлома составляет 0,01%.    

Сканер отпечатка пальца

В настоящее время сканеры отпечатков пальцев стали настолько умными, что они учитывают не только рисунок на коже, но и кровяное давление, температуру и т.д. Ученые подсчитали, что вероятность встретить одинаковые отпечатки пальцев составляет примерно 1 к 64 миллиардам. Учтите, что за весь период существования Земли родилось около 110 миллиардов человек.

Сканер сетчатки глаза

Наверняка, все вы видели шпионские фильмы, где герои для получения доступа в должны отсканировать сетчатку глаза. Несмотря на технологичность данного средства, особой популярности оно не нашло, это обусловлено низкой скоростью срабатывания.

Сканер лица

В современных смартфонах технология сканирования лица доведена практически до совершенства – ее невозможно обмануть с помощью фотографии, она способна узнавать владельца в очках или шапке, и практически при любом уровне освещенности. Сканер учитывает даже цвет радужки и морщинки.

Правда, в некоторых недорогих смартфонах используются примитивные сканеры, которые работают не с 3D-моделями, а 2D. Их легко можно обмануть качественной фотографией.

 

Новости компаний
АО «Строительный трест»
19.12.2018 14:29

ЖК NEWПИТЕР – лауреат премии «КАИССА-2018»

Жилой квартал NEWПИТЕР* признан лучшим проектом по комплексному освоению территории по итогам XXIV межрегиональной ежегодной премии в сфере недвижимости «КАИССА-2018».
Магазин Кей
19.12.2018 13:12

Безопасность телефона: КЕЙ рассказывает о возможных методах разблокировки

Сегодня вместе с КЕЙ мы поближе познакомимся с популярными средствами защиты смартфонов и постараемся определить самые эффективные из них
ГК «Эталон»
19.12.2018 13:04

Корпус 8.1 квартала «Галактика» аккредитован по программе военной ипотеки еще одним банком

Банк «Открытие» аккредитовал корпус 8.1 квартала «Галактика» от «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») по программе «Военная ипотека».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
19.12.2018 12:31

«Лучший урок письма» от «России»

Авиакомпания «Россия» примет участие в XVII Всероссийском конкурсе «Лучший урок письма».
«Лидер Групп»
18.12.2018 17:44

ГК «Лидер Групп» объявляет о скором увеличении цен

24 декабря, в связи с повышением строительной готовности, будут увеличены цены на квартиры в ЖК AEROCITY и в ЖК «Территория» первой и второй очередей.
ГК "КВС"
18.12.2018 17:39

В кругу друзей прибыло

У компании «КВС» появился новый партнер - детский клуб «Цветы жизни» в микрорайоне «Ясно.Янино»
18.12.2018 17:36

Увидеть и купить

Любой покупатель квартиры в новостройке мечтает ее увидеть. Компания «КВС» позаботилась о своих покупателях и организовала для них меблированный шоу-рум.
ГК «КВС»
18.12.2018 17:26

Удивительная фотосессия от «КВС»

Летом текущего года компания «КВС» начала строительство жилого квартала бизнес-класса «Наутилус». Малоэтажный комплекс будет выполнен в необычном стиле стимпанк, в основу которого легла атмосфера викторианства.
ГК «КВС»
18.12.2018 17:21

Специальное предложение от ГК «КВС»

В «квартале 3» ЖК «Ясно.Янино» открывается продажа квартир со встроенными кухнями от «Первой мебельной фабрики».
ПАО «Группа ЛСР»
18.12.2018 16:14

«Группа ЛСР» ввела в эксплуатацию жилые дома в «Калейдоскопе» и «Цветном городе»

«Группа ЛСР» завершила строительство сразу нескольких домов в жилых комплексах комфорт-класса «Калейдоскоп» и «Цветной город», возводимых в Калининском и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга.
Setl City
18.12.2018 12:53

Setl City начала строить ЖК «Статус у Парка Победы»

Setl City приступила к строительству нового ЖК высокого комфорт-класса «Статус у Парка Победы» на Кузнецовской улице. Одновременно эксклюзивный брокер «Петербургская Недвижимость» открыл продажи в проекте
ПАО «Группа ЛСР»
18.12.2018 12:43

«Группа ЛСР» открыла новый офис продаж в Санкт-Петербурге

17 декабря «Группа ЛСР», один из ведущих девелоперов и производителей строительных материалов в России, открыла в Санкт-Петербурге новый офис продаж жилой недвижимости. Он расположился в Калининской районе на пр. Науки, 17/2 и стал восьмой точкой продаж компании в городе.