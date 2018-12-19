Росстат - критикам: Учите матчасть

"Красивые" цифры Росстата - предмет регулярной критики экономистов, в их числе — бывшие сотрудники ЦБ и Минэкономразвития. Они не верят ни зафиксированному госстатистами росту инвестиций, ни увеличению доходов. В Росстате говорят, что эти данные — высшая математика, не каждый ее осилит.

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Улучшения, которые выдает государственная макроэкономическая статистика, помогают властям демонстрировать оптимизм, но не в первый раз вызывают раздражение у экономистов. Некоторые из них объясняют нестыковки особенностью методологии, другие — административным давлением. Сам Росстат рекомендует критикам пройти курс обучения статистике и почитать "Систему национальных счетов" — главный ориентир статистических ведомств всего мира.

В третьем квартале в экономике страны произошел всплеск инвестиций — на 5,2% в сравнении с третьим кварталом прошлого года и на 13,8% по сравнению со вторым кварталом 2018-го, утверждает в опубликованном 3 декабря документе Росстат. В первом полугодии инвестиции выросли на 3,2%, а с начала года по сентябрь — на 4,1%, до 10,2 трлн рублей.

Эти данные противоречат даже оценкам Минэкономразвития, в соответствии с которыми в третьем квартале инвестиции выросли на 1,8–2,3% (в сравнении с аналогичным периодом 2017 года), а с устраненной сезонностью — упали (по сравнению с предыдущим кварталом). Ведомство также указывало на то, что в августе рост инвестиций остановился в связи со "снижением объемов строительных работ и значительным падением инвестиционного импорта".

Особенность цифр Росстата по инвестициям заключается в том, что значительная часть вложений (22% в январе – сентябре — 2,3 трлн) представляют собой математически совершаемые "досчеты на инвестиции, не наблюдаемые прямыми статистическими методами". Формула этих расчетов в материалах ведомства отсутствует. Если убрать "досчеты", в третьем квартале инвестиции вырастут на 3,5%, в первом полугодии — на 3,2%.

По прямой отчетности средних и крупных компаний инвестиции в первом полугодии упали на 1%, а не выросли на 3,2% (как по Росстату), считают в НИУ "Высшая школа экономики". Сопоставление данных Росстата между собой позволяет предположить, что в ненаблюдаемом сегменте, который в полугодии составил 23% всех капитальных вложений, инвестиции выросли на 17%, что "выглядит чересчур оптимистично", убеждены в ВШЭ.

Данные Росстата могут быть уточнены в сторону понижения, сказал "Фонтанке" заместитель директора института "Центр развития" ВШЭ Валерий Миронов. "Методика Росстата позволяет получить предварительные данные. Однако это не значит, что ведомство намеренно искажает действительность. Регулярные завышения, если бы они были, легко вскрывались бы. Вопрос на самом деле в методологии, недостаточно совершенной. Ориентироваться лучше в том числе на альтернативные методики, которые предоставляют независимые центры экономического анализа", — считает Миронов.

Это уже второй раз за последнюю пару месяцев, когда данные Росстата открыто подвергаются сомнению специалистов. В октябре бывший зампред ЦБ Сергей Алексашенко указал на несоответствие федеральных сведений о росте доходов населения их региональному распределению.

"Фонтанка" направила в Росстат запрос с просьбой раскрыть принцип, по которому формируются "досчеты" на инвестиции, и пояснить причины расхождения данных ведомства с оценками Минэкономразвития, которому подведомственен Росстат. В развернутом ответе за подписью начальника управления статистики строительства, инвестиций и ЖКХ Нины Власенко отсутствуют запрошенные сведения или какая-либо реакция на критику, при этом содержится описание деталей роста инвестиций в стране.



В частности, основной объем роста инвестиций (в сентябре – октябре на 4,1%) приходится на сферу добычи полезных ископаемых (27,1%), транспортировку и хранение (18,3%) и обрабатывающие производства (16,9%), говорится в ответе. В добывающих отраслях превалируют вложения в добычу нефти и газа, на транспорте — в сухопутный и трубопроводный транспорт. Основным источником инвестиции стали собственные средства компаний (56,2% против 53,8% за январь – сентябрь 2017 года). В письме также приводится длинный список реализуемых инвестпроектов.

В мае, например, согласно Росстату, доходы выросли на 4% во всей стране, в то время как, судя по региональной разбивке, из всех восьми округов они выросли только в трех (в среднем на 3,5%), а в пяти остальных — упали (в среднем на 2,8%), следует из приведенных Алексашенко данных. Средний рост по стране, таким образом, должен был составить 2,1%. Аналогичную проблему Алексашенко заметил в статистике за июнь.

То же самое можно увидеть в сведениях по реальным доходам населения за семь месяцев 2018 года. Из восьми округов только в двух замечен их рост (в Южном — на 2% и в Центральном — на 0,5%). В остальных шести округах — падение на 0,9–1,6%. Несмотря на это, Росстат указывает о среднем по стране росте 2,4%.

"К сожалению, таких проблем в материалах Росстата – огромное количество, и дать ответ на вопрос, почему оно так, невозможно без детального обсуждения проблемы со специалистами ведомства", — сообщил "Фонтанке" Сергей Алексашенко. Согласно его наблюдению, в более цивилизованных странах "такая ситуация невозможна, так как за статистическими ведомствами существует контроль со стороны общества — СМИ и исследовательских центров". "Кроме того, они [органы статистики в этих странах] максимально далеко отстранены от правительства и лишают [его] возможности влиять на статистику", — отметил он.

Причина, по которой региональные данные о росте доходов населения не соответствуют федеральным, заключается в том, что Росстат делает оценку доходов в условиях ограниченного объема информации (на региональном уровне не хватает банковской статистики, налоговой и финансовой отчетности), и этот недостаток замещается экспертными оценками.

Это "ограничивает процесс согласования данных, формируемых на федеральном и региональном уровне на этапе оперативных оценок", – говорится в ответе за подписью начальника управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств Росстата Елены Фроловой. При этом в годовых публикациях ведомства, основанных на широком спектре отчетности, совершается согласование региональных данных и федеральных, пишет она.

В октябре в центре внимания оказался глава Минтруда Максим Топилин, объявивший о "беспрецедентном" росте зарплат на 11% в этом году. Позднее министерство пояснило, что речь шла о номинальных доходах за январь – август. Цифра действительно содержится в отчете Росстата, однако не у всех она вызывает доверие.

Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков тогда заявил, что ему непонятно, "у кого и где это нашли". "Росстат это нашел за счет манипуляций с методиками", — ответил он на свой же вопрос. В начале года бывший руководитель департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов назвал "откровенными манипуляциями" объявленный Росстатом нулевой рост реальных располагаемых доходов в январе (это доходы за вычетом налогов, обязательных платежей, очищенные от инфляции). В действительности, по его оценкам, доходы упали на 7%.

"Росстат не имеет возможности "манипуляции цифрами", поскольку показатель [среднемесячной начисленной зарплаты] рассчитывается по отчетам организаций, поступающим в централизованную систему обработки данных, "ручная" корректировка в которой полностью исключена", — написала "Фонтанке" замначальника управления статистики труда Росстата Елена Полянская.

Информация Росстата об 11-процентном росте номинальных зарплат подтверждается данными ФНС, пишет Полянская. За январь – август сумма начисленного НДФЛ выросла на 10,8%, говорится в письме.

Наконец, еще одним проблемным показателем Росстата является уровень бедности , который в случае колебаний используется государственными телеканалами в качестве непреложной истины. Уровень бедности выражается в определенном количестве жителей страны, которые получают доходы ниже прожиточного минимума. Проблема в том, что оба этих показателя берутся в номинальном выражении. Не говоря уже о том, что прожиточный минимум (10,4 тыс. рублей в месяц) не отражает реальных минимальных потребностей населения.

Использование далеких от реальности исходных данных приводит к тому, что по мере роста номинальных доходов количество "бедных" сокращается. При этом Росстат не беспокоит, что рост номинальных доходов может полностью перекрываться инфляцией и, таким образом, представлять собой падение реальных доходов. Именно так случилось в первом квартале 2017 года, когда реальные доходы упали на 0,2%, а число бедных вдруг сократилось на 1,4 млн. Реальный уровень бедности значительно выше статистического, говорила еще в 2016 году вице-премьер Ольга Голодец.

Как рассказал "Фонтанке" сотрудник Росстата, попросив не ссылаться на него, те экономисты, которые критикуют данные Росстата, "двух семестров статистики не проходили и "Систему национальных счетов" 2008 года не читали".

"Статистика — это высшая математика. Нельзя просто взять циферки, сложить и что-то там получить, — сообщил он. — Есть методология, утвержденная правительством и находящаяся в соответствии с международными стандартами, которая позволяет получать данные, сопоставимые с данными других стран — США, Германии и так далее. Вы когда читаете рейтинги стран, где-то там всегда есть мы".

По его словам, Росстат вынужден постоянно актуализировать данные, поскольку ведомство получает новые сведения. Компании должны сдавать бухгалтерский баланс 1 апреля, однако по факту многие делают это позже. "Некоторые даже были товарищи, которые говорили: "Зачем нам сдавать статистику, когда мне проще заплатить небольшой штраф?" То есть они сами ничего не сдают, а после этого требуют, чтобы статистика была достоверной. Пока нет серьезной ответственности за непредоставление данных, у нас постоянно будут нестыковки", — отметил собеседник.

Сдавать отчетность в Росстат обязаны все ИП и организации, в которых работает больше одного человека. Штрафы за непредоставление данных установлены в статье 13.19 КоАП и составляют 10–20 тыс. для должностных лиц, 20–70 тыс. для юридических. При повторном нарушении — 30–50 тыс. для должностных и 100–150 тыс. для юридических.

Корректировки ранее опубликованных данных — нормальная практика для Росстата, сообщила "Фонтанке" заведующая Лабораторией исследований рынков труда и пенсионных систем РАНХиГС Елена Гришина. Например, сейчас самые свежие данные по реальным доходам населения — это 1,4% рост в октябре. Как правило, говорит она, через некоторое время эти данные уточняются, причем они могут быть как понижены, так и повышены. "Например, в связи с корректировками оборота розничной торговли или данными банковской статистики", — сказала она.

Александр Аликин, специально для "Фонтанки.ру"