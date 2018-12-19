Смольный распределил контракты на содержание дорог в 2019 году за 9 млрд рублей. В списке только городские предприятия и бывшая компания Сергея Матвиенко

Комитет по благоустройству Петербурга назвал победителей конкурсов на содержание городских дорог в 2019 году. В списке неожиданностей нет, участники снижали цены синхронно.

Информация о победителях опубликована на сайте госзакупок 19 декабря. Больше всего подрядов досталось ГУДП «Центр»: за 994 млн — Василеостровский и Петроградский районы, за 634 млн — Московский, за 726 млн — Центральный, за 473 млн — Адмиралтейский, за 475 млн — Фрунзенский и за 605 млн – Невский (это единственный новый лот для предприятия по сравнению с прошлогодними конкурсами).

Два конкурса выиграло ОАО «Коломяжское» – оно получило за 705 млн Выборгский район и за 690 млн — Приморский. ГУДП «Путь» достались Кировский и Красносельский за 938 млн рублей, ГУДСП «Курортное» – Кронштадтский, Курортный и Петродворцовый за 773 млн, ОАО «Автодор Санкт-Петербург» – Колпинский и Пушкинский за 853 млн.

Автопарк №7 «Спецтранс» будет содержать дороги в Красногвардейском (573 млн) и Калининском (510 млн) районах. Это единственный победитель, собственником которого не является город. Компания принадлежит ООО «Бэкбон», которое в конце 2016 года приобрел Сергей Матвиенко. Предполагалось, что он намерен подключиться к борьбе за контроль регионального рынка обращения с отходами, однако осенью 2017-го сын бывшего губернатора Петербурга вышел из компании, сейчас ее единоличным собственником является Владимир Шувалов.

Все конкурсы прошли без борьбы: везде было по два участника, которые синхронно снижали стартовую цену до идентичных сумм.