«Ленд Ровер» на КАД догнал автовоз, у водителя тяжёлые травмы

Ночное столкновение грузовика и легковой машины на КАД в Выборгском районе Санкт-Петербурга не обошлось без травм.

По данным «Фонтанки», 19 декабря 0:01 на 123-м километре внешнего кольца, на подъезде к Выборгскому шоссе, 40-летний мужчина на «Ленд Ровере» врезался в «Вольво» с полуприцепом. С тяжёлыми травмами водителя внедорожника госпитализировали.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» уточняют, что Land Rover Discovery 4 въехал в заднюю часть пустого автовоза.

Напомним, за последние дни на КАД было несколько серьёзных аварий – наездов на стоящий грузовик.

17 декабря под вечер на 46-м километре внешнего кольца (Ломоносовский район) одна «Газель», буксировавшая другую, врезалась в стоящий «МАЗ». 63-летний водитель «Газели» скончался, 32-летний мужчина, сидевший за рулём второй «Газели», был госпитализирован в удовлетворительном состоянии, сообщил «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ГИБДД.

Днём 14 декабря на 50-м километре внутреннего кольца, в районе развязки с «Колой», 43-летний водитель «Лады» врезался в припаркованную «Сканию» с полуприцепом и погиб.

А вот массовое ДТП с участием грузовиков, случившееся на пару часов позже, обошлось без жертв. Пострадала водитель одной из легковых машин. Водитель грузовика рассказал, что его подрезала фура, и он не смог избежать столкновения со стоящим большегрузом. Этот момент попал на видео.

13 декабря на трассе «Россия» погиб водитель «Скании», догнав автовоз. Балка автовоза проткнула кабину, побились машины, подготовленные к продаже.