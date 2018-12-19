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19.12.2018 13:04
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Корпус 8.1 квартала «Галактика» аккредитован по программе военной ипотеки еще одним банком

Корпус 8.1 квартала «Галактика» аккредитован по программе военной ипотеки еще одним банком

ГК «Эталон»

Банк «Открытие» аккредитовал корпус 8.1 квартала «Галактика» от «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») по программе «Военная ипотека».

Квартал «Галактика» возводится на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.

Приобрети квартиру в корпусе 8.1 квартала «Галактика» по программе «Военная ипотека» от банка «Открытие» можно при внесении первоначального взноса от 20%. Процентная ставка составляет от 8,8% годовых. Ипотека предоставляется на срок от 1 года до 20 лет (при этом полное исполнение обязательств по кредитному договору должно быть произведено не позднее месяца, в котором Заемщиком будет достигнут возраст 45 лет). Сумма кредита – до 2,514 млн рублей.

Подробнее с уловиями ипотечного кредитования по программе «Военная ипотека» можно ознакомиться на сайте https://www.open.ru

В корпусе 8.1 квартала «Галактика» представлен большой выбор квартир разной конфигурации – от студий до трехкомнатных. В нем запроектирована 301 квартира и подземный паркинг на 141 машиноместо. Ввести корпус 8.1 в эксплуатацию планируется во втором квартале 2020 года.

Квартал «Галактика» – один из крупнейших проектов компании «Эталон ЛенСпецСМУ» в Санкт-Петербурге. В пешей доступности находятся три станции метро – «Балтийская», «Фрунзенская» и «Московские ворота». Действующим проектом планировки территории в составе квартала «Галактика» предусмотрено строительство школ и детских садов.

ПАО Банк «ФК Открытие» лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014

Справка о ГК «Эталон»

Квартал «Галактика» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/

 

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Корпус 8.1 квартала «Галактика» аккредитован по программе военной ипотеки еще одним банком

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