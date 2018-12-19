Корпус 8.1 квартала «Галактика» аккредитован по программе военной ипотеки еще одним банком

ГК «Эталон»

Банк «Открытие» аккредитовал корпус 8.1 квартала «Галактика» от «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») по программе «Военная ипотека».

Квартал «Галактика» возводится на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.

Приобрети квартиру в корпусе 8.1 квартала «Галактика» по программе «Военная ипотека» от банка «Открытие» можно при внесении первоначального взноса от 20%. Процентная ставка составляет от 8,8% годовых. Ипотека предоставляется на срок от 1 года до 20 лет (при этом полное исполнение обязательств по кредитному договору должно быть произведено не позднее месяца, в котором Заемщиком будет достигнут возраст 45 лет). Сумма кредита – до 2,514 млн рублей.

Подробнее с уловиями ипотечного кредитования по программе «Военная ипотека» можно ознакомиться на сайте https://www.open.ru

В корпусе 8.1 квартала «Галактика» представлен большой выбор квартир разной конфигурации – от студий до трехкомнатных. В нем запроектирована 301 квартира и подземный паркинг на 141 машиноместо. Ввести корпус 8.1 в эксплуатацию планируется во втором квартале 2020 года.

Квартал «Галактика» – один из крупнейших проектов компании «Эталон ЛенСпецСМУ» в Санкт-Петербурге. В пешей доступности находятся три станции метро – «Балтийская», «Фрунзенская» и «Московские ворота». Действующим проектом планировки территории в составе квартала «Галактика» предусмотрено строительство школ и детских садов.

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Справка о ГК «Эталон»

Квартал «Галактика» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/