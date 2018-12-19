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Спорт
19.12.2018 12:53
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Мутко ушел с поста главы РФС

Вице-премьер Российской Федерации Виталий Мутко покинул пост президента Российского футбольного союза. Об этом сообщила пресс-служба РФС в твиттере, не вдаваясь в подробности.

 

 

Напомним, Мутко дважды возглавлял РФС: с апреля 2005-го по ноябрь 2009 года, а также с сентября 2015-го по настоящее время. 25 декабря 2017-го Мутко приостановил деятельность на посту главы РФС по требованию FIFA — организации не нравилось, что чиновник ассоциируется с допинговым скандалом на Олимпиаде.

Как ранее сообщала "Фонтанка", один из главных кандидатов на пост президента РФС – председатель совета ди⁠ректоров ФК «Зенит», председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков.

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