Мутко ушел с поста главы РФС

Вице-премьер Российской Федерации Виталий Мутко покинул пост президента Российского футбольного союза. Об этом сообщила пресс-служба РФС в твиттере, не вдаваясь в подробности.

⚡Виталий Мутко покидает пост президента Россйского футбольного союза pic.twitter.com/JfOM1QDc2k — РФС (@official_rfs) 19 декабря 2018 г.

Напомним, Мутко дважды возглавлял РФС: с апреля 2005-го по ноябрь 2009 года, а также с сентября 2015-го по настоящее время. 25 декабря 2017-го Мутко приостановил деятельность на посту главы РФС по требованию FIFA — организации не нравилось, что чиновник ассоциируется с допинговым скандалом на Олимпиаде.

Как ранее сообщала "Фонтанка", один из главных кандидатов на пост президента РФС – председатель совета ди⁠ректоров ФК «Зенит», председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков.