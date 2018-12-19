ФСБ нейтрализовала террористов на юге России. Они оказали вооруженное сопротивление

Сотрудники Федеральной службы безопасности рассказали о спецоперации в Ставрополе по нейтрализации боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ, которые открыли по спецслужбистам огонь.

«Члены международной террористической организации «Исламское государство» были нейтрализованы. Пострадавших среди сотрудников ФСБ России нет», – сообщила 19 декабря пресс-служба ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по целому ряду статей. Боевиков подозревают в "покушении на теракт организованной группой", "участии в деятельности террористической организации" и "незаконном обороте оружия и боеприпасов".