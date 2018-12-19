«Катастрофа». Минфин Франции фиксирует падение ВВП из-за демонстраций «желтых жилетов»

Французский министр финансов рассказал, что продолжающиеся несколько недель акции протеста отрицательно влияют на экономику республики и признал их «катастрофой».

«Экономический рост в четвёртом квартале составит 0,2% вместо 0,4%. Мы потеряем 0,1 пункта из-за событий, связанных с «жёлтыми жилетами», – цитирует 19 декабря главу минфина Брюно Ле Мэра BFMTV.

По его словам, демонстрации – это «катастрофа» для экономики страны.

Ранее глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, которая в свое время работала министром экономики и финансов Франции, заявила, что протесты замедлят рост ВВП её родной страны.

Акции «желтых жилетов» начались из-за повышения цен на бензин, затем к ним присоединились недовольные и в целом политикой правительства. В ходе акций протеста на улицах Парижа строили баррикады, а власти допускали введение чрезвычайного положения в стране. Мэрия французской столицы оценила ущерб от беспорядков в 3-4 млн евро. Решение о моратории на повышение налогов на топливо французские власти приняли после массовых протестов, однако это не остановило митингующих. Больше тридцати тысяч человек в желтых жилетах вновь вышли на улицы во Франции 15 декабря.