Французы создали летающий мотоцикл и почти показали в действии

Французская фирма Lazareth Auto-Moto разработала «летающий мотоцикл». Видеотизер La Moto Volante компания опубликовала на своем канале в YouTube. Публике новинку представят в конце января 2019 года.

Как сообщает Autonews, «летающий мотоцикл» создан на базе лимитированного мотоцикла Lazareth LM847, выпущенного в количестве десяти экземпляров, и получил название Lazareth LMV 496. Он оснащен специальными сдвоенными колесами, которые оборудованы турбинами от немецкой фирмы JetCat. Специальный механизм переворачивает колеса в горизонтальное положение, и затем благодаря турбинам мотоцикл может подниматься в воздух.

Байк оснащен 4,7-литровым двигателем V8 от Maserati, который выдает 470 лошадиных сил мощности и 620 Нм крутящего момента. Другие технические подробности пока не известны – их раскроют во время премьеры.

Видео: YouTube/Lazareth Auto-Moto