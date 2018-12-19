«Лучший урок письма» от «России»

https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank

Авиакомпания «Россия» примет участие в XVII Всероссийском конкурсе «Лучший урок письма».



Организаторы конкурса приняли решение об утверждении специальной номинации от одного из крупнейших перевозчиков страны – авиакомпании «Россия». Впервые на конкурс будут приниматься работы по авиационной тематике: «Тот, кто с детства дружит с небом. Расскажу о своем самом увлекательном путешествии: настоящем или придуманном».



В середине октября ФГУП «Почта России» подвело итоги Всероссийского конкурса «Лучший урок письма 2018». Победителями и лауреатами конкурса стали 62 школьника и 6 учителей, представившие на суд жюри свои методические разработки урока письма. В текущем году юные россияне прислали на конкурс около 80 000 писем, а всего за шестнадцать лет проведения «Лучшего урока письма» в конкурсе приняли участие более 2,5 миллионов человек.



Одновременно с окончанием конкурса 2018 года был опубликован список номинаций следующего, семнадцатого, «Лучшего урока письма», итоги которого будут подведены в конце 2019 года. В этот список была добавлена номинация «Тот, кто с детства дружит с небом. Расскажу о своем самом увлекательном путешествии: настоящем или придуманном», которая организована при поддержке авиакомпании «Россия».



Цель конкурса – возвращение в нашу жизнь культуры письма, воспитание бережного отношения к родному языку, обращение к истории своей семьи и страны. Организаторами конкурса выступают ФГУП «Почта России», МГУ имени М.В. Ломоносова, Союз писателей России, Профсоюз работников связи России и «Учительская газета».