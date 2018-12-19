«Вы знаете, как с государственных зданий снимают флаги?» В Петербурге депутаты решили ввести штрафы для руферов

Проект закона о наказании для организаторов нелегальных экскурсий по крышам домов поддержали в первом чтении депутаты Законодательного собрания Петербурга 19 декабря. В ходе обсуждения инициативы выяснилось, что спикер парламента хочет защитить государственные флаги, а яблочник Борис Вишневский – альпинист.

По словам автора инициативы Дениса Четырбока, прогулки по крышам уже давно стали нелегальной индустрией.

«У большинства организаторов таких экстремальных прогулок разрешений на проведение подобных мероприятий нет. Крыши в историческом центре города, как правило, покатые, безопасность участников никак не обеспечивается», – заявил Четырбок, добавив, что от руферов страдают жители верхних этажей домов в центре города.

Депутат Алексей Цивилев добавил, что сейчас в городе порядка 500 фирм, которые предлагают прогулки по крышам. Средний ценник – 500 рублей с человека.

Согласно тексту законопроекта, за несанкционированную организацию подобных развлечений будет грозить штраф. Для обычных граждан он составит от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 25 до 50 тысяч рублей, а для фирм и компаний – от 50 до 200 тысяч рублей.

При этом Денис Четырбок подчеркивает, что легальные экскурсии, которые согласованы со всеми надзорными органами и проводятся при поддержке МЧС, запрещены не будут.

При обсуждении инициативы депутат от партии «Яблоко» Борис Вишневский заявил, что введениями запретов проблему не решить. Он добавил, что нужно прописать процесс легализации экскурсий по крышам. «Любая организация должна иметь с собственниками крыши договор. Она же должна обеспечить установку ограждений и принятие мер безопасности. Тросика и двух карабинов будет достаточно, я как профессионал и альпинист говорю», – заявил Вишневский.

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров возмутился: детей постоянно снимают с крыш, проблема есть и нужны запреты. «Вы знаете, как с государственных зданий флаги снимают?» – добавил он аргументов.

В итоге 40 депутатов проголосовали за, трое нажали кнопку против.