18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-6°C
/ Завтра: -8
$ 67.11р
76.47р
15:18 19.12.2018
Расширенный поиск

Город
19.12.2018 12:19
Печать

«Вы знаете, как с государственных зданий снимают флаги?» В Петербурге депутаты решили ввести штрафы для руферов

Проект закона о наказании для организаторов нелегальных экскурсий по крышам домов поддержали в первом чтении депутаты Законодательного собрания Петербурга 19 декабря. В ходе обсуждения инициативы выяснилось, что спикер парламента хочет защитить государственные флаги, а яблочник Борис Вишневский – альпинист.

По словам автора инициативы Дениса Четырбока, прогулки по крышам уже давно стали нелегальной индустрией.

«У большинства организаторов таких экстремальных прогулок разрешений на проведение подобных мероприятий нет. Крыши в историческом центре города, как правило, покатые, безопасность участников никак не обеспечивается», – заявил Четырбок, добавив, что от руферов страдают жители верхних этажей домов в центре города.

Депутат Алексей Цивилев добавил, что сейчас в городе порядка 500 фирм, которые предлагают прогулки по крышам. Средний ценник – 500 рублей с человека.

Согласно тексту законопроекта, за несанкционированную организацию подобных развлечений будет грозить штраф. Для обычных граждан он составит от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 25 до 50 тысяч рублей, а для фирм и компаний – от 50 до 200 тысяч рублей.

При этом Денис Четырбок подчеркивает, что легальные экскурсии, которые согласованы со всеми надзорными органами и проводятся при поддержке МЧС, запрещены не будут.

При обсуждении инициативы депутат от партии «Яблоко» Борис Вишневский заявил, что введениями запретов проблему не решить. Он добавил, что нужно прописать процесс легализации экскурсий по крышам. «Любая организация должна иметь с собственниками крыши договор. Она же должна обеспечить установку ограждений и принятие мер безопасности. Тросика и двух карабинов будет достаточно, я как профессионал и альпинист говорю», – заявил Вишневский.

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров возмутился: детей постоянно снимают с крыш, проблема есть и нужны запреты. «Вы знаете, как с государственных зданий флаги снимают?» – добавил он аргументов.

В итоге 40 депутатов проголосовали за, трое нажали кнопку против.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
АО «Строительный трест»
19.12.2018 14:29

ЖК NEWПИТЕР – лауреат премии «КАИССА-2018»

Жилой квартал NEWПИТЕР* признан лучшим проектом по комплексному освоению территории по итогам XXIV межрегиональной ежегодной премии в сфере недвижимости «КАИССА-2018».
Магазин Кей
19.12.2018 13:12

Безопасность телефона: КЕЙ рассказывает о возможных методах разблокировки

Сегодня вместе с КЕЙ мы поближе познакомимся с популярными средствами защиты смартфонов и постараемся определить самые эффективные из них
ГК «Эталон»
19.12.2018 13:04

Корпус 8.1 квартала «Галактика» аккредитован по программе военной ипотеки еще одним банком

Банк «Открытие» аккредитовал корпус 8.1 квартала «Галактика» от «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») по программе «Военная ипотека».
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
19.12.2018 12:31

«Лучший урок письма» от «России»

Авиакомпания «Россия» примет участие в XVII Всероссийском конкурсе «Лучший урок письма».
«Лидер Групп»
18.12.2018 17:44

ГК «Лидер Групп» объявляет о скором увеличении цен

24 декабря, в связи с повышением строительной готовности, будут увеличены цены на квартиры в ЖК AEROCITY и в ЖК «Территория» первой и второй очередей.
ГК "КВС"
18.12.2018 17:39

В кругу друзей прибыло

У компании «КВС» появился новый партнер - детский клуб «Цветы жизни» в микрорайоне «Ясно.Янино»
18.12.2018 17:36

Увидеть и купить

Любой покупатель квартиры в новостройке мечтает ее увидеть. Компания «КВС» позаботилась о своих покупателях и организовала для них меблированный шоу-рум.
ГК «КВС»
18.12.2018 17:26

Удивительная фотосессия от «КВС»

Летом текущего года компания «КВС» начала строительство жилого квартала бизнес-класса «Наутилус». Малоэтажный комплекс будет выполнен в необычном стиле стимпанк, в основу которого легла атмосфера викторианства.
ГК «КВС»
18.12.2018 17:21

Специальное предложение от ГК «КВС»

В «квартале 3» ЖК «Ясно.Янино» открывается продажа квартир со встроенными кухнями от «Первой мебельной фабрики».
ПАО «Группа ЛСР»
18.12.2018 16:14

«Группа ЛСР» ввела в эксплуатацию жилые дома в «Калейдоскопе» и «Цветном городе»

«Группа ЛСР» завершила строительство сразу нескольких домов в жилых комплексах комфорт-класса «Калейдоскоп» и «Цветной город», возводимых в Калининском и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга.
Setl City
18.12.2018 12:53

Setl City начала строить ЖК «Статус у Парка Победы»

Setl City приступила к строительству нового ЖК высокого комфорт-класса «Статус у Парка Победы» на Кузнецовской улице. Одновременно эксклюзивный брокер «Петербургская Недвижимость» открыл продажи в проекте
ПАО «Группа ЛСР»
18.12.2018 12:43

«Группа ЛСР» открыла новый офис продаж в Санкт-Петербурге

17 декабря «Группа ЛСР», один из ведущих девелоперов и производителей строительных материалов в России, открыла в Санкт-Петербурге новый офис продаж жилой недвижимости. Он расположился в Калининской районе на пр. Науки, 17/2 и стал восьмой точкой продаж компании в городе.