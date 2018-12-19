В Yota Lab открылся центр, где дети смогут познакомиться с профессиями будущего

В Yota Lab начались мастер-классы «Инжинириум», основанные МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Yota

«Инжинириум» – сеть центров, где школьники могут познакомиться с профессиями будущего, связанными с актуальными инженерными науками и высокими технологиями. Программы направлены на детей от 7 до 17 лет и дают возможность попробовать себя в роли инженеров, программистов, технологов и промышленных дизайнеров через исследовательскую работу, творчество и проекты. Центральный офис расположен в Москве.

На базе открытой лаборатории Yota Lab дети смогут попробовать себя в программировании, 3D-моделированию и робототехнике.

«Открытая лаборатория Yota Lab и Планетарий №1 – это как раз те площадки в Санкт-Петербурге, на которых можно не просто наблюдать за тем, как работают резиденты лаборатории, но и общаться с ними напрямую, вникать в суть технологичных проектов и принимать в них непосредственное участие. Здесь у детей есть уникальный шанс использовать современную технику и выбирать направления для будущего развития, поэтому для нас сотрудничество с «Инжинириум» – большой шаг вперед», – комментирует Евгений Гудов, основатель Планетария №1.

«Сотрудничество с Планетарием №1 и размещение «Инжинириума» на территории современной лаборатории Yota Lab позволит повысить вовлеченность школьников в процесс обучения, а также даст возможность осознанно подойти к выбору своей профессии в будущем, ведь здесь ребята видят, как могут применяться полученные знания и навыки и насколько это востребовано. Открытие учебного центра – это новый, прогрессивный подход к развитию школьников», – говорит руководитель проекта «Инжинириум» Маргарита Стоянова.