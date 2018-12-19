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19.12.2018 12:15
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Экс-владельца фабрики «Красное Знамя» в Петербурге вновь обыскивают. Теперь ему вменяют уступку 15 млн за 300 тысяч рублей

Следственный комитет Петербурга пришел с обысками в офис реставрационной компании «Коринф», фактически принадлежащей бывшему владельцу фабрики «Красное Знамя» Игорю Бурдинскому. Если одно уголовное дело в отношении него уже передано в Куйбышевский суд, то в новом его опять подозревают в мошенничестве.

По информации «Фонтанки», около 11 часов 19 декабря сотрудники экономической полиции и Следственного комитета по Петроградскому району посетили офис «Коринфа» в доме 9 по улице Белинского. Также они пришли в квартиру на 2 линии Васильевского острова, в которой живет конкурсный управляющий фирмы, находящейся, как известно, в процедуре банкротства.    

По данным нашего издания, обыски начались по уголовному делу, возбужденному в начале июля 2018 года по мошенничеству в особо крупном размере. Причем в основу легли материалы, выделенные из уголовного дела, которое расследовалось в отношении Игоря Бурдинского в Следственном комитете Петербурга по редкой 170-й статье УК, введенной только в 2015 году, – «Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом».

«Фонтанке» известно, что дело по статье 170 УК возбуждено в июле 2017 года, когда изучался факт фальсификации документов, предоставленных в ЕГРЮЛ, на основании которых Игорь Бурдинский стал генеральным директором компании «Коринф». В начале июля 2018 года дело было передано в суд, однако Игорь Бурдинский настолько часто болел, что истекли сроки давности, и производство было прекращено, хотя и не по реабилитирующим обстоятельствам.

Компания «Коринф» являлась прочным игроком на реставрационном рынке Петербурга. В ее штате опытные специалисты, а в перспективе она могла рассчитывать на  крупные государственные заказы.      

Судя по всему, именно подозрения Бурдинского в уловке подтолкнули Следственный комитет Петербурга выделить из этого дела материалы и направить своим коллегам в Петроградском районе. Сегодня ему вменяют, что, будучи генеральным директором, он получил сведения о дебиторской задолженности ООО «Коринф» в 15 миллионов рублей и уступил право требования долга другой компании за вознаграждение в 300 тысяч рублей. Таким образом, по версии следствия, став незаконным руководителем, совершил мошенничество.  

Заметим, что предыдущие обыски у Игоря Бурдинского прошли два года назад, 21 декабря 2016 года. Тогда следствие Центрального района заходило к нему по делу о мошенничестве с продажами мансард в доме 61 по улице Чайковского, которыми занимался именно Бурдинский. В тот же день Игорь Бурдинский заявил «Фонтанке», что гости в погонах пытаются его дискредитировать как защитника «Красного Знамени». В марте этого года дело передали в Куйбышевский районный суд Петербурга.

Сам же Игорь Бурдинский известен в Петербурге как девелопер, однако за последние годы он генерирует вокруг себя лишь негативные новости. Начинал же он в тучные времена роста цена на недвижимость, когда еще в середине «нулевых» был знаком с председателем КУГИ Игорем Метельским. К 2008 году в основном на заемные средства приобрел серьезный земельный участок в Шкиперском протоке. Затем удачно его продал и купил свой самый важный, а впоследствии спорный актив – фабрику «Красное Знамя» на Петроградской стороне. Рынок недвижимости сильно просел, его бизнес-история резко повалилась, но он сумел инициировать банкротство, позволившее ему еще несколько лет эксплуатировать свое имущество. В конце концов он остался без «Красного Знамени», приобретя здание на Белинского, 9, которое разбито сегодня на квартиры и нежилые помещения. Кстати, это здание Бурдинский также приобрел на заемные в санируемом ныне «Рускобанке» 200 миллионов рублей. Актив оформлен фактически на его компанию «Финанс», поручителем же по кредиту оказалась как раз ООО «Коринф». Сегодня в отношении Бурдинского, кроме уголовных дел, инициированы многочисленные исполнительные требования по долгам.

 

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