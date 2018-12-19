Цветочный магазин у станции метро "Горьковская" перестал существовать. Его ликвидировали за долг в 25 млн

Комитет по контролю за имуществом Петербурга демонтировал павильон по торговле цветами на Кронверкском проспекте, возле станции метро «Горьковская».

Как пояснили 19 декабря в ведомстве, его владелец ООО «Панденик» задолжал городу 25 млн рублей, из-за чего в ноябре Смольный лишил его права занимать земельный участок. Покинуть территорию добровольно компания отказалась.

Также ККИ выселил кафе «Хинкали» из принадлежащего городу помещения на улице Константина Заслонова, 20. Договор с прежним арендатором — потребительским обществом «Петербургская гильдия» был расторгнут еще в 2006 году. Но установить, кто именно вел в помещении предпринимательскую деятельность, сотрудникам ведомства не удалось.