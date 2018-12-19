Бабло, «Мерседесы», телки. Лукашенко навел спортивного чиновника на бренные мысли

Нетривиальный конспект вел спортивный чиновник на совещании у президента Белоруссии Александра Лукашенко. Мысли о деньгах, иномарках и женщинах приписывают 71-летнему бывшему вице-премьеру Владимиру Дражину.

«Бабла мало, нет мерседесов, телки на задне...» – вывела рука функционера на встрече с Лукашенко, состоявшейся накануне, 18 декабря, и посвященной проблемам спорта.

кадр из видео/YouTube/ללא כותרת* (*"без названия")

Как следует из сюжета телеканала ОНТ, конспект составлен при диспуте Лукашенко и министра спорта Белоруссии Сергея Ковальчука. Президент говорил, что спорту дается много денег, но теперь государство будет платить только за результат. Ковальчук обещал первые успехи на Европейских играх летом 2019 года, которые пройдут в Минске. Лукашенко заявил Ковальчуку, что в противном случае тому не место в стране.

Белорусские СМИ называют автором строчки о «бабле, мерседесах и телках» главу федерации гольфа Владимира Дражина, в 2000-х годах работавшего вице-премьером. Функционер в комментарии изданию «Наша Нива» подтвердил свое присутствие на совещании у президента, но уклонился от вопроса о содержании конспекта.

коуб: YouTube/ללא כותרת* (*"без названия")