Госдума смягчила наказание по "экстремистской" статье УК РФ

Нижней палатой российского парламента принят закон о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ.

КоАП дополняется новой статьей «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». За первое нарушение гражданам будет грозить административный штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток, сообщает 19 декабря сайт Госдумы ФС РФ.

Законами вносятся поправки в Уголовный кодекс РФ (ст. 282) и поправки Кодекс об административных правонарушениях. Президент РФ Владимир Путин внес их в парламент 3 октября.

В соответствии с поправками в УК РФ предполагается, что действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а также принадлежности к какой‑либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием СМИ или через интернет, будут признаваться уголовно наказуемыми в случае, если они совершены лицом после его привлечения к административной ответственности «за аналогичное деяние в течение одного года» (в этом случае предусматривается уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок от 2 до 5 лет – сама санкция не меняется).

Как подчеркивается в пояснительной записке, это делается «в целях исключения случаев привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства».

В соответствии с поправками в КоАП за первое нарушение гражданам будет грозить административный штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток, юрлицам – штраф от 250 тыс. до 500 тыс. рублей. Для этого КоАП дополняется новой статьей «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Как отмечал Председатель ГД Вячеслав Володин, «инициатива Президента России Владимира Путина о частичной декриминализации 282-й статьи Уголовного кодекса – это решение, которое, с одной стороны, позволит исключить случаи чрезмерно сурового наказания за разовую неосторожную публикацию или перепост в интернете, с другой – сохранит ответственность за проявления экстремизма в сети».

В свою очередь, по словам председателя комитета по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, закон будет иметь обратную силу: «Те дела, которые были возбуждены до принятия данного закона, будут прекращены».

«Решение достаточно универсальное, оно поможет, с одной стороны, снизить накал страстей, с другой стороны, сохранить ответственность, поскольку экстремизм — это начальная стадия терроризма, с которой, безусловно, нужно бороться», — подчеркнул парламентарий.

Кроме того, он пояснил, что при подготовке ко второму чтению документ был доработан: в частности, установлен годичный срок давности привлечения к административной ответственности за рассматриваемые правонарушения (в отличие от установленного в настоящее время срока в три месяца).

«Если же лицо в течение года после привлечения к административной ответственности совершит аналогичное деяние повторно, то последует уже уголовная ответственность с максимальным наказанием в виде лишения свободы от 2 до 5 лет. Таким образом, вводится механизм административной преюдиции: в первый раз применяется административное наказание, а за второе правонарушение уже уголовное», — добавил Павел Крашенинников.