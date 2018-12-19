Минюст проверит все документы движения «За права человека» за три года. Даже переписку

Минюст внепланово проверит движение «За права человека». Об уведомлении, пришедшем на почту, сообщил руководитель организации Лев Пономарёв, который в данный момент находится под административным арестом за пост в Facebook.

Лев Пономарёв рассказывает в блоге на сайте «Эха Москвы», что к 14 января движение должно подготовить документы за последние три года. Это и бухгалтерия, и штатное расписание, и грантовые проекты.

«Среди прочего в этом списке указана переписка Движения с физическими и юридическими лицами и публикации в средствах массовой информации (!), в том числе, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Все должно быть прошито, пронумеровано, подписано и скреплено печатью», — сказано в блоге.

Сам Пономарёв, находясь в спецприёмнике, ознакомился с уведомлением Минюста и передал свой ответ. Он отметил, что его фамилия неоднократно звучала на встрече президента Владимира Путина с новым составом Совета по правам человека.

Там, как отмечает Пономарев, Путин либо поддерживал действия властей, либо «иногда проявлял некоторую нерешительность и говорил что-то вроде "надо разобраться"».

«Внеплановую проверку Минюстом ООД "За права человека" рассматриваю именно как меру, которая должна снять эту нерешительность в словах президента. Результат этой проверки, боюсь, предсказуем. Думаю, что слова президента о том, что "хотите, чтобы было как в Париже?", определят ближайшую повестку для взаимодействия Кремля с гражданским обществом», — сказал Пономарев.

77-летний правозащитник Лев Пономарев был арестован на 25 суток 5 декабря за призывы выйти на акцию «За наших и ваших детей» в защиту фигурантов «Пензенского дела» и дела «Нового величия». Позже суд смягчил наказание до 16 суток. Арестованный просил отпустить его на похороны председателя Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой, но получил отказ. 11 декабря Путин попросил генпрокурора Юрия Чайку «посмотреть повнимательнее» на дело Льва Пономарёва. Спустя три дня Генпрокуратура отчиталась, что посмотрела, но вот что увидели сотрудники в материалах производства активиста, не сообщила.