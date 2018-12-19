РФС принял решение выдвинуть «Газпром Арену» на проведение финала Лиги чемпионов

Российский футбольный союз принял официальное решение выдвинуть петербургскую «Газпром Арену» на проведение финала Лиги чемпионов в 2021 году. Об этом заявил член Исполкома РФС Игорь Лебедев.

Основным конкурентом Петербурга станет Мюнхен, который также претендует на проведение финала.

Ранее футбольный клуб «Зенит» выражал готовность предоставить свой стадион для проведения решающего матча Лиги чемпионов.

Напомним, стадион «Санкт-Петербург» летом 2018 года принимал несколько игр чемпионата мира по футболу, а в 2020 году Северную столицу ждут матчи чемпионата Европы. России не впервой принимать финал этого европейского клубного турнира. Так, в сезоне-2007/08 «Манчестер Юнайтед» и «Челси» выясняли, кто из них является сильнейшим клубом в Европе, на московском стадионе «Лужники».