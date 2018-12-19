Пробки в Петербурге превысили норму. Много ДТП: с фурами, маршрутками, полицией

На дорогах Санкт-Петербурга утром 19 декабря чуть плотнее обычного – 5 баллов по шкале «Яндекса» против обычных для этого времени суток 4.

Максимальная загруженность дорог утром составила 7 баллов. Такое бывает один-два раза в неделю. По оценке сервиса, 7 баллов – это на 1 больше, чем обычно, и на 1 больше, чем вчера.

Наиболее загруженные магистрали утром: Гражданский проспект в центр (8 баллов), проспект Маршала Жукова в центр (8 баллов), Московское шоссе в центр (8 баллов). Необычно плотный трафик, не характерный для данного времени, отмечен на Приморском проспекте (в центр 7 баллов, что на 3 балла выше обычного), Гражданском проспекте (в центр 8 баллов, что на 2 балла выше обычного), сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Крупнейшими пробками сегодня на данный момент были:

9:14, внутренняя сторона КАД, 7,5 км, от реки Оккервиль до Октябрьской набережной. Пробка продержалась 1 час 40 минут.

9:40, улица Академика Крылова, Ушаковский мост, Каменноостровский проспект, Троицкая площадь, Троицкий мост, набережная Лебяжьей канавки, 5,6 км, от набережной Черной Речки до набережной реки Мойки. Пробка продержалась 1 час 40 минут.

8:53, Петергофское шоссе, проспект Стачек, 5,1 км, от улицы Доблести до Кронштадтской площади. Пробка продержалась 1 час 50 минут.

9:23, Витебский проспект, 4,8 км, от проспекта Славы до Воздухоплавательной улицы. Пробка продержалась 2 часа 20 минут.

8:59, проспект Культуры, Тихорецкий проспект, Политехническая улица, 4,2 км, от проспекта Луначарского до площади Мужества. Пробка продержалась 1 час 40 минут.

Сообщений о ДТП от очевидцев тоже немало. Среди них есть аварии с общественным транспортом и даже с полицией.

На перекрёстке улиц Академика Лебедева и Боткинской машина ДПС не пролезла между «Маздой» и «Шкодой», рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

На Ириновском проспекте, 31/48, столкнулись легковушка и маршрутка, перекрыв две полосы движения в сторону улицы Коммуны.

На Будапештской тоже встретились маршрутка и легковая машина – «Ауди». «Маршрутка объезжала впереди стоящий автобус, не уступила дорогу, – утверждает в «ДТП и ЧП» Юрий. – Видео с регистратора и два свидетеля».

«Точно такая же авария с такой маршруткой на углу Римского-Корсакова и Мясной, заторчик уже приличный такой, всю полосу заняли», – добавляет Елизавета.

На перекрёстке улицы Маршала Захарова и проспекта Маршала Жукова легковушку зажало между троллейбусом и фурой, перекрёсток оказался частично перекрыт, пишут в «ДТП и ЧП».

На Московском шоссе, где по утрам плотно и без ДТП, затор усилили «Газель» и фура.