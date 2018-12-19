Самолёт из Петербурга полчаса кружил над Якутском и улетел на запасной аэродром. Работу аэропорта нарушил туман

Следовавший из Петербурга пассажирский «Боинг» не смог приземлиться в Якутске из-за метеоусловий. Туман корректирует расписание аэропорта второй день, видимость ухудшается.

По данным сервиса мониторинга воздушного пространства Flightradar, рейс авиакомпании «Якутия» R3 588, вылетевший из Пулково в ночь на 19 декабря, около получаса ждал разрешения на посадку в Якутске. Сделав три круга над аэропортом, самолёт взял курс на аэродром Чульман в Нерюнгринском районе.

Также перенаправлены два рейса «Полярных авиалиний», самолёты из Нерюнгри и Олекминска. Рейс из Новосибирска улетел в Хабаровск. Также три авиалайнера не смогли приземлиться накануне.

Как уточнили в аэропорту, «Якутск» второй день работает по фактической погоде. Город окутан туманом, который влияет на регулярность авиасообщения. Во вторник, 18 декабря, видимость составляла 300 метров, сегодня она не превышает 150-250 метров.