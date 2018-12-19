ТЦ «Невский центр» получит нового владельца только в 2019 году

Финскому концерну Stockmann не удастся закрыть сделку по продаже ТЦ «Невский центр» в Петербурге до конца 2018 года, как планировалось ранее, сообщили в компании.

Напомним, в октябре 2018-го Stockmann договорился о продаже ТЦ чешскому холдингу PPF Real Estate за 171 млн евро.

Компании по-прежнему ждут одобрения российской Федеральной антимонопольной службы. «Последние шаги в этом процессе начнутся после банковских выходных в январе 2019 года, и сделка будет закрыта не позднее февраля 2019 года, после чего Stockmann будет использовать полученные средства для погашения кредита», – заявили в Stockmann.