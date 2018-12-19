ТЦ «Невский центр» получит нового владельца только в 2019 году
Финскому концерну Stockmann не удастся закрыть сделку по продаже ТЦ «Невский центр» в Петербурге до конца 2018 года, как планировалось ранее, сообщили в компании.
Напомним, в октябре 2018-го Stockmann договорился о продаже ТЦ чешскому холдингу PPF Real Estate за 171 млн евро.
Компании по-прежнему ждут одобрения российской Федеральной антимонопольной службы. «Последние шаги в этом процессе начнутся после банковских выходных в январе 2019 года, и сделка будет закрыта не позднее февраля 2019 года, после чего Stockmann будет использовать полученные средства для погашения кредита», – заявили в Stockmann.
Справка:
«Невский центр», в который финский инвестор вложил 185 млн евро, открылся в ноябре 2010 года и на сегодняшний день имеет более 90 арендаторов с общей площадью в 46 000 квадратных метров. Якорным арендатором торгового центра является АО «Стокманн» (Reviva Holdings Limited), который с 1 февраля 2016 года владеет универмагом Stockmann.
PPF Real Estate Россия входит в группу компаний PPF Real Estate Holding B.V. и оказывает услуги в области строительства и управления объектами недвижимости. В России она владеет шестью проектами, прежде всего офисными зданиями и логистическими парками в Москве и Подмосковье. PPF Real Estate управляет активами в размере 2 млрд евро на рынках недвижимости в Европе и России. Он является частью инвестиционной компании PPF Group, основанной в Чешской Республике в 1991 году. Активы PPF Group во всем мире в настоящее время превышают 38 млрд евро.
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